Colpo di scena nel daytime di Amici andato in onda ieri. Veronica Peparini ha convocato in studio gli altri due professori di danza, Emanuel Lo e Alessandra Celentano, insieme al suo allievo Pierpaolo Monzillo, annunciando una decisione drastica destinata a far discutere.

La coreografa ha spiegato di dover tenere conto del parere negativo espresso dagli altri insegnanti di danza, motivo che l’ha portata a prendere una scelta sofferta ma, a suo dire, inevitabile.

Veronica Peparini in lacrime: “Avrò sempre due no”

Visibilmente emozionata e con gli occhi pieni di lacrime, Veronica Peparini ha comunicato l’eliminazione di Pierpaolo Monzillo, manifestando tutta la sua preoccupazione per un eventuale giudizio al serale di Amici da parte dei colleghi.

«So che in questo momento stai soffrendo e dispiace anche a me. Sono emotiva, mi viene persino da piangere, ma non so davvero come fare: dove ti porto? Avrò sempre questi due “no”, capito?», ha detto la Peparini, indicando Alessandra Celentano ed Emanuel Lo.

Una scelta che ha sorpreso il pubblico, soprattutto perché arrivata nonostante Pierpaolo fosse seguito direttamente dalla sua insegnante, che avrebbe dovuto sostenerlo fino in fondo.

La reazione di Pierpaolo Monzillo dopo l’eliminazione

A caldo, Pierpaolo Monzillo ha commentato con grande lucidità la sua uscita dal programma: «Mi dispiace, ma sapevo che sarebbe stata difficile andare avanti. Non vivo questa eliminazione come una sconfitta. Mi dispiace che non abbiate visto il mio miglioramento e che non ci siano stati elementi per pensare che potessi arrivare al serale».

Parole che hanno colpito sia i fan del talent che il pubblico social, diviso tra chi difende la scelta dei professori e chi parla di eliminazione ingiusta.

Dopo l’uscita di Pierpaolo Monzillo, la squadra di Veronica Peparini resta con un solo allievo, ovvero Alex Calu.