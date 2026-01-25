Nella puntata di sabato 24 gennaio 2026 di Verissimo, Flavio Ubirti e Nicole Belloni sono stati ospiti di Silvia Toffanin dopo aver lasciato insieme Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. La neo coppia ha raccontato come sta andando la relazione lontano dalle telecamere e quali sono i loro progetti per il futuro.

Flavio e Nicole dopo la scelta a Uomini e Donne

Complici e sorridenti, Flavio Ubirti e Nicole Belloni arrivano nello studio di Verissimo più affiatati che mai. La prima domanda di Silvia Toffanin è quella che viene rivolta a tutte le coppie nate nel programma di Canale 5: com’è la vita reale dopo la scelta?

A rispondere è Flavio: “Sta andando bene. La conoscenza vera è iniziata dopo la scelta. Nel programma ci si conosce, ma è la quotidianità che fa capire davvero chi hai davanti”.

Nicole Belloni: “Ero convinta che non mi avrebbe scelta”

Nicole ha ammesso di non aver mai creduto fino in fondo di essere la scelta finale del tronista: “Ero convintissima non scegliesse me. Pensavo che l’ultima esterna fosse l’ultimo giorno in cui avrei visto Flavio. Quando è andato via stavo malissimo, ma ho deciso di lasciarmi andare e vivere tutto fino in fondo”.

Secondo Flavio Ubirti, proprio quella spontaneità è stata decisiva.

La scelta finale e il momento della svolta

Il tronista ha spiegato di aver preso la decisione solo dopo aver vissuto entrambe le corteggiatrici nella quotidianità: “Ho deciso dopo le giornate. Avevo bisogno di viverle fuori dallo studio. Dopo la giornata con Nicole ho capito che poteva esserci un futuro. Il fatto che lei pensasse fosse l’ultima volta l’ha resa ancora più vera”.

I momenti difficili di Flavio a Uomini e Donne

Non sono mancati attimi di tensione durante il percorso. Flavio Ubirti ha raccontato di aver pensato più volte di lasciare il programma: “Non è nel mio modo di essere fare troppe discussioni o litigi. Nessuno mi ha legato con una corda, se deve andare così me ne vado io”.

Nicole Belloni e il legame speciale con la nonna

Durante l’ultima giornata insieme, Flavio ha conosciuto una persona fondamentale nella vita di Nicole Belloni: sua nonna, con cui vive da tempo.

“Fin da piccola ho avuto un rapporto bellissimo con mia nonna. È stata una seconda mamma per me”.

Nicole ha parlato con sincerità anche del rapporto difficile con la sua famiglia: “Con i miei genitori ho sempre litigato molto. Dopo un anno ho fatto pace con mia mamma e vedo che ora si sta impegnando per costruire un rapporto”.