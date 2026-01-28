Si chiama Giorgio l’uomo che due anni fa ha sposato in gran segreto Gabriel Garko, lontano dai riflettori e con soli due testimoni. La notizia, rimasta riservata fino a oggi, è emersa dopo che il settimanale Chi ha immortalato la coppia mentre passeggiava per le strade di Roma, durante un normale pomeriggio di commissioni.

Chi è Giorgio, il marito di Gabriel Garko

Secondo quanto raccontato da Azzurra Della Penna, Giorgio ha 40 anni, è originario di Palermo, vanta origini nobiliari ed è avvocato. Oltre alla professione legale, è anche gestore di un Bed & Breakfast in Sicilia. Una figura riservata, lontana dal mondo dello spettacolo, che condivide con l’attore una relazione stabile e discreta.

L’unione civile celebrata in gran segreto

Gabriel Garko e Giorgio si sono uniti civilmente il 2 dicembre di due anni fa, scegliendo una data strategica per evitare attenzioni mediatiche. A raccontarlo è stato lo stesso attore: “Quando ho preso questa decisione è stato perché stavo bene. È stato il 2 dicembre e lo abbiamo fatto proprio perché vicino a Natale, quando tutti sono impegnati a pensare ai regali”.

I due non hanno informato le rispettive famiglie prima della cerimonia. In Comune erano presenti solo quattro persone, chiusi in una stanza, lontani da occhi indiscreti. L’annuncio è arrivato solo dopo il matrimonio, comunicato alle persone più care e agli amici più stretti.

Perché il matrimonio è rimasto segreto

Il segreto è stato protetto anche da un dettaglio legale importante: l’unione civile, a differenza del matrimonio tradizionale, non prevede la pubblicazione mesi prima. È sufficiente una richiesta diretta all’ufficiale di stato civile e, dopo i controlli, viene fissata la data. Un iter che ha permesso alla coppia di tutelare completamente la propria privacy.

L’annuncio a Verissimo

Dell’esistenza di Giorgio, Gabriel Garko ha parlato apertamente per la prima volta a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, durante l’ultima puntata del programma.

“Oggi sono sereno, sto bene, ho trovato il mio equilibrio e ho un compagno, stiamo insieme da quasi quattro anni”, ha dichiarato l’attore, prima di sorprendere tutti con una rivelazione inattesa: “Mi sono sposato un paio di anni fa”.

La scelta della privacy

Garko ha spiegato di aver sempre voluto tenere separata la sua vita privata da quella pubblica, ricordando anche le relazioni del passato spesso raccontate in modo distorto: “Ci sono state storie inventate, quella con Eva Grimaldi soprattutto, ma quella era una fiction. Le storie vere le ho tenute per me. Tengo molto alla privacy e non sono d’accordo sul dover dire sempre tutto”.