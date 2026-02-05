La battaglia legale tra Fabrizio Corona e Mediaset entra in una nuova fase. Dopo le pesanti accuse lanciate dall’ex re dei paparazzi nei confronti di Alfonso Signorini e l’oscuramento dei suoi profili social in seguito a una diffida dell’azienda di Cologno Monzese, lo scontro si sposta ora fuori dal mondo digitale e arriva nelle strade di Milano.

Secondo quanto dichiarato dall’avvocato di Corona, Ivano Chiesa, Mediaset avrebbe inviato alcune missive a locali e discoteche milanesi, invitando i gestori a vigilare sui comportamenti degli ospiti durante le serate. Una mossa che avrebbe spinto Corona a sporgere denuncia per tentata estorsione presso la Procura di Milano.

Il caso Signorini e la guerra aperta con Mediaset

Dopo il cosiddetto “terremoto Signorini” e il successivo attacco rivolto anche a Gerry Scotti, il rapporto tra Fabrizio Corona e Mediaset sembra essersi definitivamente incrinato. L’ufficio legale del Biscione ha richiesto la rimozione dei contenuti di Falsissimo e dei profili social dell’ex re dei paparazzi, ma questa mattina sono stati riattivati.

Ma la disputa, come sottolineato dal legale di Corona, non si limita più ai social network.

Le “missive” ai locali di Milano: cosa sostiene l’avvocato Chiesa

In un video pubblicato sui social, Ivano Chiesa ha spiegato che Mediaset avrebbe inviato comunicazioni scritte ad alcuni locali pubblici, invitando i gestori a “presidiare e controllare i comportamenti degli ospiti delle serate”, e a evitare di “diventare corresponsabili di condotte illecite”.

Il nome di Fabrizio Corona, secondo l’avvocato, non sarebbe mai citato esplicitamente, ma il riferimento sarebbe “fin troppo chiaro”. “Il nome non viene fatto, ma il riferimento l’hanno capito tutti”, ha dichiarato Chiesa.

La denuncia di Corona: “Non vogliono farlo lavorare”

Secondo il legale, le richieste rivolte ai locali sarebbero prive di fondamento giuridico e configurerebbero una condotta “inesigibile, intimidatoria ed estremamente grave”.

“I proprietari devono impedire le risse, non impedire che una persona dica quello che vuole”, ha spiegato Chiesa. “Cosa dovrebbero fare? Tappargli la bocca o telefonare a Mediaset?”.

Per questi motivi, Fabrizio Corona ha deciso di sporgere denuncia contro Mediaset per tentata estorsione, sostenendo che l’obiettivo sarebbe impedirgli di lavorare anche negli esercizi pubblici, dopo averlo già silenziato sui social.

La conclusione dell’avvocato arriva come una provocazione: “Hanno tentato di silenziare Fabrizio sui social. Ora vogliono silenziarlo nei locali. Domani cosa vorranno fare? Impedirgli di parlare anche in casa sua?”.