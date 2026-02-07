Quella di oggi è una giornata speciale per gli Helevier, i fan della coppia formata da Javier Martinez e Helena Prestes. Il pallavolista argentino e la modella brasiliana celebrano infatti il primo anniversario della loro storia d’amore, nata sotto i riflettori della Casa del Grande Fratello.

Una relazione che, dopo l’esperienza televisiva, ha continuato a crescere lontano dalle telecamere, conquistando sempre più sostenitori grazie alla complicità e alla naturalezza che li contraddistingue.

Helena Prestes celebra l’anniversario con parole cariche d’amore

Per l’occasione, Helena Prestes ha voluto condividere una dedica intensa e romantica rivolta al suo compagno, capace di emozionare fan e follower. Un messaggio che racconta un anno fatto di amore, protezione e progetti condivisi: “Un anno insieme amore mio, oggi celebriamo un anno insieme e mi sento davvero felice di essere arrivata qui con te. Ogni giorno ho percepito la tua dolcezza, quella che non cambia mai, e ogni volta che torno tra le tue braccia mi sento al sicuro, protetta, a casa.

Dopotutto, capisco che non c’è niente di più bello che stringerti e sapere di averti come partner. Amo i nostri progetti per il futuro e i nostri segreti, le nostre confidenze. Sono felice di ogni decisione che abbiamo preso e che ci dedichiamo a costruire. Avere te nella mia vita è la cosa migliore che potessi desiderare. Buon anniversario a noi”.

Una storia nata al Grande Fratello e cresciuta nella vita reale

La relazione tra Javier Martinez e Helena Prestes è sbocciata all’interno del Grande Fratello, dove i due si sono conosciuti e avvicinati giorno dopo giorno. Fin da subito, il loro legame ha incuriosito il pubblico, trasformandosi rapidamente in una delle storie più seguite e apprezzate dal pubblico.

A distanza di un anno, la coppia appare più unita che mai, dimostrando come un amore nato in un contesto televisivo possa evolversi in qualcosa di autentico e profondo.

Gli Helevier in festa sui social

Sui social network, gli Helevier hanno celebrato l’anniversario con messaggi di affetto, foto, video e auguri, confermando il grande sostegno che circonda la coppia. Un traguardo importante che segna solo l’inizio di un percorso che, a giudicare dalle parole di Helena, è ricco di sogni e progetti futuri.

Un anno dopo, Javier e Helena continuano a scrivere la loro storia, passo dopo passo.