Dopo mesi di silenzio, Salvatore Di Carlo, ex corteggiatore di Uomini e Donne, è tornato a parlare pubblicamente. In un video condiviso sul suo profilo Instagram, ha raccontato la sua versione dei fatti sulla fine del matrimonio con Teresa Cilia e sulla vicenda legale che ha coinvolto la ex moglie, Mediaset e Raffaella Mennoia.

Il chiarimento sulla fine del matrimonio

Salvatore Di Carlo ha voluto innanzitutto smentire le accuse di tradimento: "Per anni sono passato per traditore. Ma io non l’ho mai tradita. Lei si è convinta di essere stata tradita, ma una convinzione non è una verità. Per anni sono rimasto in silenzio… io stavo male, non difendermi prima forse è stato un errore".

L’ex corteggiatore ha raccontato di aver scelto di non parlare prima per proteggersi, sottolineando le difficoltà personali affrontate negli ultimi anni.

La vicenda Mediaset e Raffaella Mennoia

Successivamente, Di Carlo ha affrontato la questione legale che ha visto coinvolti Teresa Cilia, Mediaset e Raffaella Mennoia, conclusasi con l’assoluzione di Teresa: "Durante il processo ho cercato di mediare con Raffaella e Mediaset, ma ero da solo, in una coppia si è in due. Con il tempo ho capito che il problema eravamo noi, non Maria, non Raffaella o la redazione".

L’ex corteggiatore ha precisato che non si pente dei suoi gesti, ma se dovesse incontrare oggi le persone coinvolte chiederebbe scusa e ringrazierebbe.

Un messaggio chiaro ai fan

Salvatore ha concluso il video sottolineando che il suo intervento non è volto a convincere o a giustificarsi, ma a far comprendere la sua verità: "Io so quello che ho fatto, so anche quello che non ho fatto e ho saputo anche perdere. Quindi no, non potete chiamarmi opportunista, incoerente, vigliacco, traditore".