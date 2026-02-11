Il bacio tra Paolo Bonolis e Giorgia durante la prima puntata di Taratata ha fatto molto discutere sui social e in tv. Ieri, nel suo programma La Pennicanza, Fiorello ha parlato del momento direttamente con la cantante.

Il bacio a Taratata

Per chi non avesse visto la scena, il bacio è avvenuto durante un momento sentimentale dello show. Paolo Bonolis, seduto in tribuna insieme a Giorgia, ha detto: “Noi sentiamo canzoni d’amore, crediamo nell’amore, se volete tutti bene. Ora prendiamo in mano la situazione. Per 40 secondi ci baciamo tutti, baciamoci. Amatevi, riproducetevi. Forza”.

Un invito al pubblico che ha coinvolto anche gli ospiti, tra cui Giorgia, che non si aspettava di dover dare l’esempio.

Il commento ironico di Fiorello

Durante la videochiamata con Giorgia, Fiorello ha scherzato sul gesto: “Bonolis che bacia non fa testo perché non ha le labbra”.

La cantante ha spiegato la sua reazione: “Sono rimasta interdetta. Non me l’aspettavo. Sapevo che c’era questo momento dell’invito al pubblico di baciarsi, però non avevo capito che dovevamo dare l’esempio noi. La prima cosa che ho pensato è stata: ‘E ora chi glielo dice a Emanuel Lo?’”.

La reazione di Emanuel Lo

Tornata a casa, Giorgia ha raccontato cosa le ha detto il marito: “Mi ha chiesto: ‘È andata bene?’. E io: ‘Tutto bene, comunque Bonolis mi ha baciato‘. Lui ha risposto ‘Bene’ e poi non mi ha risposto più per svariate ore. Ma siccome è intelligente e ha senso dell’umorismo, ha pubblicato un post ironico su Instagram scrivendo sotto ‘occhio Bonolis‘”.