Le voci sulla possibile partecipazione di Luca Argentero al Festival di Sanremo 2026 circolavano già dallo scorso dicembre, rilanciate anche da Vanity Fair. Ora, però, arriva la conferma: la chiamata c’è stata davvero. Ma qualcosa, nel frattempo, è andato storto.

Luca Argentero e il “caso” Sanremo 2026: la verità in diretta tv

A fare chiarezza è stato lo stesso attore piemontese durante l’ultima puntata di Splendida Cornice, condotta da Geppi Cucciari.

Con la consueta ironia, la conduttrice ha stuzzicato il suo ospite con una battuta allusiva: “Si dice che tu a breve abbia un impegno importante, in una città dove ci sono molti fiori e dove si canta forte. Sei pregato di dirmelo, perché non è che devo essere sempre l’ultima a sapere le cose”.

Un riferimento fin troppo chiaro al palco del Teatro Ariston.

La chiamata, l’attesa e poi il silenzio

Il protagonista di Doc - Nelle tue mani ha spiazzato il pubblico rivelando di essere stato effettivamente contattato per il Festival di Sanremo 2026, ma di essere poi rimasto senza risposte per settimane.

“Con l’occasione ti sfrutto per dire delle cose. Comunque no, non ho questo impegno, perché a questo punto dovrei saperlo e se non mi hanno richiamato significa di no. Anche se fosse? Adesso non ci vado più, mi sono stufato di aspettare. Mi hanno telefonato settimane fa e poi sono spariti tutti”.

“Lo avete ghostato”: la battuta di Geppi Cucciari

La rivelazione ha dato il via all’ironia della padrona di casa, che ha parlato apertamente di “ghosting”, rivolgendosi poi direttamente a Carlo Conti, possibile direttore artistico del Festival: “Ma avete fatto ghosting a uno come lui? Ma siete fuori?! Carlo, qui da noi c’è venuto, ma a Sanremo da te non ci viene!”.

Promozione in corso e imbarazzo mediatico

Argentero ha poi spiegato di trovarsi attualmente in pieno tour promozionale e che la domanda su Sanremo gli viene posta ovunque: “Inoltre sono in promozione e ogni volta che vado da qualche parte me lo chiedono sempre e francamente inizia a diventare imbarazzante”.