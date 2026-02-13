Mancano poco più di 10 giorni all’inizio della settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, e i palinsesti televisivi Rai sono già pronti a coprire l’evento musicale più atteso dell’anno.
Vi avevamo già anticipato che scelta degli inviati a Sanremo 2026 da parte di Caterina Balivo per La Volta Buona, era ricaduta su due amatissimi ex volti del Grande Fratello: Tommaso Zorzi e Sophie Codegoni, anche se quest’ultima è prevista solo per una puntata.
Alberto Matano svela gli inviati de La Vita in Diretta
Ieri, invece, è stato Alberto Matano a La Vita in Diretta a rivelare chi saranno gli inviati in quel di Sanremo per la sua trasmissione.
La squadra schierata da Matano comprende tre volti molto noti al grande pubblico televisivo:
- Giuseppe Giofrè, ballerino, ex allievo di Amici e successivamente giudice nella stessa trasmissione.
- Luca Tommassini, celebre coreografo di fama internazionale.
- Alba Parietti, icona della tv italiana.
Il team completo per Sanremo 2026
A completare il team di inviati de La vita in diretta troviamo anche:
- Barbara Foria, attrice e conduttrice.
- Raffaella Longobardi e Barbara Di Palma, giornaliste già da tempo inviate per la trasmissione di Matano e per altre importanti trasmissioni Rai.