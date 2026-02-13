Per la prima volta nella storia del Festival di Sanremo, le porte del Palazzo del Quirinale si sono aperte ufficialmente ai protagonisti della kermesse. A guidare la delegazione di Sanremo 2026 è stato il direttore artistico Carlo Conti, accompagnato dalla co-conduttrice Laura Pausini e da numerosi artisti in gara al Teatro Ariston.

Ad accogliere il gruppo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha rivolto un saluto caloroso ai presenti, sottolineando il valore culturale e sociale del Festival nella storia del Paese.

Mattarella: “Il Festival di Sanremo è parte della storia italiana”

Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha ricordato le origini della manifestazione, citando i tempi di Nunzio Filogamo, quando da bambino ascoltava il Festival alla radio.

“Ricordo soprattutto quanto il festival registrasse un grande, amplissimo coinvolgimento popolare nel nostro Paese. Coinvolgimento che è rimasto costantemente grazie alla Rai che ha accompagnato anno per anno il festival, conducendolo nelle case degli italiani”.

Mattarella ha evidenziato come la manifestazione vada oltre l’apparenza mediatica: “Il festival è un appuntamento la cui importanza travalica anche l'apparenza che lo circonda, ma è di sostanza importante nella vita del nostro Paese. La musica leggera, la musica popolare è un grande contributo che viene dato alla vita e al patrimonio culturale del nostro Paese”.

Il presidente ha poi concluso con un augurio collettivo: “Vi ringrazio di essere venuti, spero di non aver creato intralcio alle prove venendo qui a Roma. È stata un’occasione interessante, piacevole e importante per potervi fare un in bocca al lupo collettivo con assoluta imparzialità. Auguri e grazie”.

Laura Pausini: “Noi facciamo musica, non facciamo guerra”

A nome di tutti i cantanti è intervenuta Laura Pausini, che ha ringraziato il presidente per il riconoscimento alla musica popolare italiana: “Non sempre veniamo riconosciuti come parte importante della cultura del nostro Paese. La vorrei ringraziare a nome di tutti e spero che le piaccia questo festival. Noi facciamo musica, non facciamo guerra”.

Gli artisti di Sanremo 2026 al Quirinale

Tra i primi ad arrivare in piazza del Quirinale è stato Leo Gassmann, seguito da Carlo Conti, elegante in abito blu, e da una emozionata Laura Pausini, vestita di bianco.

Presenti anche molti dei protagonisti della nuova edizione:

J-Ax

Dargen D'Amico

Ditonellapiaga

Serena Brancale

Fedez

Marco Masini

Sal Da Vinci

Elettra Lamborghini

Arisa

Mara Sattei

Enrico Nigiotti

Ermal Meta

Maria Antonietta

Colombre

TrediciPietro

Tommaso Paradiso

Michele Bravi

Assente Patty Pravo, leggermente influenzata e costretta a rinunciare per tutelarsi in vista dell’esibizione all’Ariston.

Il coro finale sulle note di “Azzurro”

Al termine della cerimonia, gli artisti hanno intonato insieme il celebre brano Azzurro, tra sorrisi e applausi.

Mattarella ha scherzato: “Ricordavo le parole, ma non mi sono associato perché all'asilo mi hanno insegnato a cantare senza emettere suoni per non turbare il coro degli altri”.