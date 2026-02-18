La 76ª edizione del Festival di Sanremo si svolgerà dal 24 al 28 febbraio 2026. Dopo il forfait di Andrea Pucci, ecco chi affiancherà il conduttore Carlo Conti nelle diverse serate e i nomi dei trenta Big in gara.

I conduttori della prima serata

La prima serata, martedì 24 febbraio, vedrà sul palco dell’Ariston Laura Pausini e Can Yaman.

Laura Pausini , tra le voci più riconoscibili della musica italiana, sarà la co-conduttrice dell’intero festival.

, tra le voci più riconoscibili della musica italiana, sarà la co-conduttrice dell’intero festival. Can Yaman è il primo attore internazionale e turco a co-condurre una serata del Festival, segnando un vero record.

"Fino a febbraio dello scorso anno non avrei accettato", ha spiegato Laura Pausini. "Poi Carlo Conti mi ha chiamata, ci siamo incontrati e la sua calma mi ha colpita."

I conduttori della seconda serata

Mercoledì 25 febbraio, i co-conduttori saranno Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo, insieme ovviamente a Laura Pausini.

Pilar Fogliati , attrice protagonista di Cuori, porterà la sua energia.

, attrice protagonista di Cuori, porterà la sua energia. Achille Lauro , già concorrente e ospite in passate edizioni, torna in un ruolo inedito.

, già concorrente e ospite in passate edizioni, torna in un ruolo inedito. Lillo garantirà la quota comica della serata.

"Sarà con me e con Laura Pausini, per tutta la sera, dall’alto della sua arte, con grande leggerezza e intelligenza", ha dichiarato Carlo Conti su Achille Lauro.

I conduttori della terza serata

La terza serata, giovedì 26 febbraio, sarà tutta al femminile con Laura Pausini e la super top model Irina Shayk. "Irina Shayk, una delle donne più belle del mondo, modella straordinaria e bravissima attrice, sarà con me e Laura Pausini", ha anticipato Carlo Conti.

I conduttori della quarta serata

Venerdì 27 febbraio, accanto a Laura Pausini ci sarà il comico Nino Frassica, che porterà risate e promuoverà Sanremo Top su Rai 1 il 7 e 14 marzo.

I conduttori della finale

Sabato 28 febbraio, la finale vedrà nuovamente Laura Pausini al fianco di Carlo Conti. "Ho sempre l’ansia perché è il palco più importante d’Italia, e voglio dare il massimo", ha dichiarato Laura Pausini.

La cantante ha raccontato di essersi convinta grazie ai consigli di Pippo Baudo, storico volto del Festival.

I 30 Big in Gara al Festival di Sanremo 2026

Arisa – "Magica favola" Bambole di Pezza – "Resta con me" Chiello – "Ti penso sempre" Dargen D'Amico – "Ai ai" Ditonellapiaga – "Che fastidio!" Eddie Brock – "Avvoltoi" Elettra Lamborghini – "Voilà" Enrico Nigiotti – "Ogni volta che non so volare" Ermal Meta – "Stella stellina" Fedez & Masini – "Male necessario" Francesco Renga – "Il meglio di me" Fulminacci – "Stupida sfortuna" J-Ax – "Italia starter pack" LDA & Aka 7even – "Poesie clandestine" Leo Gassmann – "Naturale" Levante – "Sei tu" Luchè – "Labirinto" Malika Ayane – "Animali notturni" Mara Sattei – "Le cose che non sai di me" Maria Antonietta & Colombre – "La felicità e basta" Michele Bravi – "Prima o poi" Nayt – "Prima che" Patty Pravo – "Opera" Raf – "Ora e per sempre" Sal Da Vinci – "Per sempre sì" Samurai Jay – "Ossessione" Sayf – "Tu mi piaci tanto" Serena Brancale – "Qui con me" Tommaso Paradiso – "I romantici" Tredici Pietro – "Uomo che cade"

Gossip e dietro le quinte

Secondo indiscrezioni di Deianira Marzano, ci sarebbe già stata una lite tra due Big per contendersi una camera con bagno. La situazione ha richiesto l’intervento delle agenzie per evitare tensioni durante le esibizioni. Uno dei cantanti avrebbe minacciato di "sfogarsi" durante la performance se non avesse ottenuto la stanza desiderata.