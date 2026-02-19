La puntata di ieri di La Volta Buona si è rivelata particolarmente densa di contenuti, alternando momenti leggeri a parentesi più profonde ed emotive. Il programma condotto da Caterina Balivo ha affrontato temi di grande attualità come alimentazione, salute, accettazione del proprio corpo e il ricordo di una figura amatissima della televisione italiana.

La Volta Buona: Vittorio Brumotti e la dieta che fa discutere

Tra i momenti più commentati della puntata c’è stato l’intervento di Vittorio Brumotti, che dalla prossima settimana tornerà in collegamento con Caterina Balivo come inviato speciale da Sanremo in occasione del Festival di Sanremo.

Il campione di bike trial ha parlato apertamente della sua alimentazione, spiegando di seguire una dieta quasi esclusivamente a base di carne, in particolare ribeye marmorizzata.

"Sono un amante della carne, la mia dieta è fatta di carne, fatta di ribeye marmorizzata. Sono proteine. Si digerisce con il cervello, mangiate sano e fate attenzione alla provenienza dei cibi", ha dichiarato, mostrando anche alcune verdure cucinate in padella.

Le sue parole hanno acceso il dibattito in studio, soprattutto dopo l’intervento del professor Calabrese, che ha messo in guardia sui possibili rischi legati alla carne americana: "La carne americana è ricca di ormoni. Non è positivo".

Non si è fatta attendere la replica ironica di Brumotti: "Per questo costa di più. Poi sale troppo il testosterone".

Tra ironia e provocazione, l’inviato ha così inaugurato ufficialmente la sua nuova avventura in Rai, promettendo un racconto del Festival da una prospettiva personale e fuori dagli schemi.

Patrizia Conte a The Voice Senior: l’appello in diretta sulla salute

Spazio poi a Patrizia Conte, vincitrice dell’ultima edizione di The Voice Senior. La cantante ha raccontato come, dopo la vittoria, il lavoro non si sia mai fermato tra concerti e serate.

Accanto alla soddisfazione professionale, però, restano fragilità profonde legate al rapporto con il proprio corpo. Patrizia ha confessato di soffrire per il suo peso e per le offese ricevute nel tempo, ammettendo che le diete finora non hanno dato i risultati sperati.

In diretta ha quindi chiesto aiuto al professor Calabrese, che le ha risposto con entusiasmo: "Noi faremo un lavoro meraviglioso, Patrizia l’aspetto".

Una proposta che ha colto di sorpresa la stessa Balivo, ignara di qualsiasi accordo precedente.

Stefania Orlando ricorda Patrizia De Blanck: “Litigare per un gioco, quanto siamo sciocchi”

Il momento più toccante della puntata è arrivato con il ricordo di Patrizia De Blanck, evocato da Stefania Orlando dopo una domanda della conduttrice. Il riferimento è stato alla loro esperienza insieme al Grande Fratello, dove non erano mancate tensioni e litigi.

La Orlando ha raccontato di non aver mai completamente risolto quei contrasti, nemmeno dopo l’uscita dal reality. Tuttavia, alla notizia della morte di Patrizia, ha sentito il bisogno di scrivere subito alla figlia Giada, consapevole del loro legame profondo.

“Ci sono stati dei litigi e delle tensioni che non abbiamo mai risolto. Però quando ho saputo della morte di Patrizia ho mandato subito un messaggio a Giada. Mi è dispiaciuto davvero tanto perché ho pensato: ‘Litigare per un gioco, quanto siamo sciocchi a volte nella vita. Pensiamo che siamo eterni e così non è’”.