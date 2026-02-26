A cura della Redazione

La 76ª edizione del Festival di Sanremo 2026 è entrata nel vivo e questa sera andrà in onda la terza puntata della kermesse musicale più amata dagli italiani. Dopo l’esibizione dei primi 15 Big, tocca ora agli altri 15 artisti in gara salire sul palco del Festival di Sanremo per conquistare pubblico e critica.

Non solo performance dei Big: durante la serata verrà proclamato anche il vincitore assoluto della categoria Giovani, uno dei momenti più attesi di questa edizione 2026.

Sanremo 2026: perché le classifiche streaming sono fondamentali

Oggi più che mai, oltre alla classifica ufficiale del Festival, contano le piattaforme di streaming. Servizi come Spotify, Amazon Music e iTunes rappresentano un termometro immediato del successo dei brani in gara.

Le tendenze streaming possono influenzare la popolarità degli artisti, la permanenza in classifica e persino il successo radiofonico post-Festival. Ecco dunque quali sono, al momento, i 10 brani di Sanremo 2026 più ascoltati sulle principali piattaforme digitali.

Classifica Spotify – I 10 brani più ascoltati di Sanremo 2026

In testa troviamo la collaborazione tra Fedez e Marco Masini con il brano “Male necessario”, che domina attualmente gli ascolti.

Fedez – Marco Masini – Male necessario Sayf – Tu mi piaci tanto Nayt – Prima che Ditonellapiaga – Che fastidio! Luchè – Labirinto Serena Brancale – Qui con me Samurai Jay – Ossessione Fulminacci – Stupida fortuna Tommaso Paradiso – I romantici Arisa – Magica favola

Classifica Amazon Music – La Top 10 aggiornata

La classifica di Amazon Music si presenta molto simile, ma con alcune variazioni significative.

Fedez – Marco Masini – Male necessario Sal Da Vinci – Per sempre sì Ditonellapiaga – Che fastidio! Fulminacci – Stupida fortuna Arisa – Magica favola Tommaso Paradiso – I romantici Serena Brancale – Qui con me Nayt – Prima che Luchè – Labirinto Levante – Sei tu

Classifica iTunes – Le vendite premiano i grandi nomi

Su iTunes la situazione cambia leggermente. Anche se Achille Lauro con “Perdutamente” è segnalato tra i più forti dopo l’esibizione nella seconda serata, la Top 10 ufficiale vede ancora al primo posto: