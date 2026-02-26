La 76ª edizione del Festival di Sanremo 2026 è entrata nel vivo e questa sera andrà in onda la terza puntata della kermesse musicale più amata dagli italiani. Dopo l’esibizione dei primi 15 Big, tocca ora agli altri 15 artisti in gara salire sul palco del Festival di Sanremo per conquistare pubblico e critica.
Non solo performance dei Big: durante la serata verrà proclamato anche il vincitore assoluto della categoria Giovani, uno dei momenti più attesi di questa edizione 2026.
Sanremo 2026: perché le classifiche streaming sono fondamentali
Oggi più che mai, oltre alla classifica ufficiale del Festival, contano le piattaforme di streaming. Servizi come Spotify, Amazon Music e iTunes rappresentano un termometro immediato del successo dei brani in gara.
Le tendenze streaming possono influenzare la popolarità degli artisti, la permanenza in classifica e persino il successo radiofonico post-Festival. Ecco dunque quali sono, al momento, i 10 brani di Sanremo 2026 più ascoltati sulle principali piattaforme digitali.
Classifica Spotify – I 10 brani più ascoltati di Sanremo 2026
In testa troviamo la collaborazione tra Fedez e Marco Masini con il brano “Male necessario”, che domina attualmente gli ascolti.
- Fedez – Marco Masini – Male necessario
- Sayf – Tu mi piaci tanto
- Nayt – Prima che
- Ditonellapiaga – Che fastidio!
- Luchè – Labirinto
- Serena Brancale – Qui con me
- Samurai Jay – Ossessione
- Fulminacci – Stupida fortuna
- Tommaso Paradiso – I romantici
- Arisa – Magica favola
Classifica Amazon Music – La Top 10 aggiornata
La classifica di Amazon Music si presenta molto simile, ma con alcune variazioni significative.
- Fedez – Marco Masini – Male necessario
- Sal Da Vinci – Per sempre sì
- Ditonellapiaga – Che fastidio!
- Fulminacci – Stupida fortuna
- Arisa – Magica favola
- Tommaso Paradiso – I romantici
- Serena Brancale – Qui con me
- Nayt – Prima che
- Luchè – Labirinto
- Levante – Sei tu
Classifica iTunes – Le vendite premiano i grandi nomi
Su iTunes la situazione cambia leggermente. Anche se Achille Lauro con “Perdutamente” è segnalato tra i più forti dopo l’esibizione nella seconda serata, la Top 10 ufficiale vede ancora al primo posto:
- Fedez – Marco Masini – Male necessario
- Tommaso Paradiso – I romantici
- Arisa – Magica favola
- J-Ax – Starter pack
- Sal Da Vinci – Per sempre sì
- Fulminacci – Stupida fortuna
- Serena Brancale – Qui con me
- LDA e Aka7even – Poesie clandestine
- Ermal Meta – Stella stellina
- Ditonellapiaga – Che fastidio!