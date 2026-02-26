A cura della Redazione

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata del Festival di Sanremo 2026, con grande partecipazione del pubblico da casa. A votare sono stati Televoto (50% del peso della votazione) e giuria delle radio (50%). Ma cosa ci aspetta nella terza serata e come sarà strutturata la scaletta?

Il giro di boa del Festival

La serata di oggi rappresenta il giro di boa del Festival, con la conclusione prevista per sabato 28 febbraio 2026. Gli spettatori assisteranno a momenti di grande musica, ospiti di fama internazionale e, soprattutto, alla finale delle Nuove Proposte.

La finale delle Nuove Proposte

Stasera si terrà la finale delle Nuove Proposte, dopo le semifinali della puntata di ieri condotte da Gianluca Gazzoli. Sul palco del Teatro Ariston si sfideranno:

Nicolò Filippucci

Angelica Bove

Il verdetto finale decreterà chi tra i due conquisterà il titolo di nuova promessa del Festival. Il sistema di voto sarà lo stesso della seconda serata, ma con percentuali leggermente diverse:

Televoto : 34%

: 34% Giuria della sala stampa, TV e web : 33%

: 33% Giuria delle radio: 33%

Ospiti e co-conduttori della terza serata

La puntata di ieri è iniziata alle 20:40 su Rai 1, condotta da Carlo Conti e Laura Pausini, con la partecipazione dei co-conduttori Irina Shayk e Ubaldo Pantani.

Tra gli ospiti musicali e comici:

Eros Ramazzotti e Alicia Keys , duetto sulle note di Aurora

e , duetto sulle note di Aurora Virginia Raffaele

Fabio De Luigi

L’ordine di uscita della terza serata

La scaletta dei cantanti in gara stasera sarà la seguente: