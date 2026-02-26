Ieri sera è andata in onda la seconda puntata del Festival di Sanremo 2026, con grande partecipazione del pubblico da casa. A votare sono stati Televoto (50% del peso della votazione) e giuria delle radio (50%). Ma cosa ci aspetta nella terza serata e come sarà strutturata la scaletta?
Il giro di boa del Festival
La serata di oggi rappresenta il giro di boa del Festival, con la conclusione prevista per sabato 28 febbraio 2026. Gli spettatori assisteranno a momenti di grande musica, ospiti di fama internazionale e, soprattutto, alla finale delle Nuove Proposte.
La finale delle Nuove Proposte
Stasera si terrà la finale delle Nuove Proposte, dopo le semifinali della puntata di ieri condotte da Gianluca Gazzoli. Sul palco del Teatro Ariston si sfideranno:
- Nicolò Filippucci
- Angelica Bove
Il verdetto finale decreterà chi tra i due conquisterà il titolo di nuova promessa del Festival. Il sistema di voto sarà lo stesso della seconda serata, ma con percentuali leggermente diverse:
- Televoto: 34%
- Giuria della sala stampa, TV e web: 33%
- Giuria delle radio: 33%
Ospiti e co-conduttori della terza serata
La puntata di ieri è iniziata alle 20:40 su Rai 1, condotta da Carlo Conti e Laura Pausini, con la partecipazione dei co-conduttori Irina Shayk e Ubaldo Pantani.
Tra gli ospiti musicali e comici:
- Eros Ramazzotti e Alicia Keys, duetto sulle note di Aurora
- Virginia Raffaele
- Fabio De Luigi
L’ordine di uscita della terza serata
La scaletta dei cantanti in gara stasera sarà la seguente:
- Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta
- Leo Gassmann – Naturale
- Malika Ayane – Animali notturni
- Sal da Vinci – Per sempre sì
- Tredici Pietro – Uomo che cade
- Raf – Ora e per sempre
- Francesco Renga – Il meglio di me
- Eddie Brock – Avvoltoi
- Serena Brancale – Qui con me
- Samurai Jay – Ossessione
- Arisa – Magica favola
- Michele Bravi – Prima o poi
- Luchè – Labirinto
- Mara Sattei – Le cose che non sai di me
- Sayf – Tu mi piaci tanto