Grande emozione al Festival di Sanremo 2026: Nicolò Filippucci ha conquistato la vittoria nella categoria Nuove Proposte, trionfando nella finalissima contro Angelica Bove. Un successo importante per l’ex allievo di Amici, che sale così sul gradino più alto del podio consacrandosi tra le rivelazioni musicali dell’anno.

La serata conclusiva ha regalato grande spettacolo e momenti di forte intensità. Se da un lato Angelica Bove ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui il prestigioso Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”, dall’altro è stato Nicolò Filippucci a conquistare il primato assoluto, aggiudicandosi la vittoria finale della categoria.

I complimenti social: da Anna Pettinelli a TrigNo

Dopo il trionfo, i social si sono riempiti di messaggi di affetto e congratulazioni. Tra i primi a celebrare la vittoria c’è stata la sua ex insegnante di Amici, Anna Pettinelli, da sempre grande sostenitrice del giovane cantautore. La speaker radiofonica ha condiviso uno scatto della premiazione scrivendo con entusiasmo: “Daje Nicolò! Bravissimo”.

A farle eco anche TrigNo, ex compagno di squadra proprio nel talent di Maria De Filippi. Tra i due è nato un forte legame di amicizia durante il percorso nella scuola di Amici, rapporto che continua anche oggi. Il cantante non ha fatto mancare il suo sostegno con un messaggio pubblico di congratulazioni.

Tra i volti noti che si sono aggiunti agli auguri anche Lorella Cuccarini, Mattia Zenzola, Francesca Bosco e altri protagonisti del mondo dello spettacolo.

Le parole di Nicolò Filippucci in conferenza stampa

Durante la conferenza stampa successiva alla vittoria al Festival di Sanremo 2026, Nicolò Filippucci ha risposto alle domande dei giornalisti, soffermandosi sulle persone a cui sente di dover dedicare questo importante traguardo.

Il cantante ha voluto ringraziare innanzitutto la sua famiglia: “Ho visto i miei genitori che sono qui a Sanremo e ho avuto ieri l’occasione di poterli abbracciare. Devo tutto a loro, mi hanno sempre supportato e mi hanno dato una conoscenza di quello che è la musica. Anche mio fratello maggiore, studiando pianoforte classico, mi ha dato la possibilità di crescere con la musica classica in casa e in modo indiretto mi ha insegnato tanto. Devo tutto a loro”.

Parole sentite anche per Maria De Filippi, figura chiave nel suo percorso artistico: “Maria l’ho sentita, le abbiamo mandato un messaggio ieri sera ed era contenta. Spero di poter scambiare due parole con lei perché mi ha aiutato tanto nel mio percorso ad Amici e anche a lei devo tanto”.