È finalmente arrivata la serata più attesa del Festival di Sanremo 2026, quella dedicata ai duetti e alle cover, in scena venerdì 27 febbraio. Un appuntamento speciale in cui i Big in gara interpretano insieme a un artista ospite una canzone edita, scelta in accordo con il direttore artistico e la Rai, tratta dal repertorio italiano o internazionale e pubblicata entro il 31 dicembre 2025.

Ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini alla conduzione ci sarà Bianca Balti, mentre in collegamento si esibiranno Francesco Gabbani da Piazza Colombo e Max Pezzali dalla nave da crociera al largo di Sanremo.

Come funziona la votazione della serata

Gli artisti saranno votati tramite:

  • Televoto:
    • Numero fisso: 894.001 (costo 0,51 €)
    • Numero mobile: 475.475.1 (costo 0,50 €, massimo 3 voti per utenza)
    • Peso del voto: 34%
  • Giuria della sala stampa, tv e web: peso 33%
  • Giuria delle radio: peso 33%

I voti della quarta serata non influenzeranno la classifica finale di Sanremo 2026. L’artista con più preferenze sarà proclamato vincitore della serata delle cover.

Tutti i duetti e le cover di Sanremo 2026

Ecco l’elenco completo dei Big in gara, con relativo artista ospite e titolo della cover interpretata:

  • Arisa con Coro del Teatro Regio di ParmaQuello che le donne non dicono (Fiorella Mannoia, 1987)
  • Bambole di pezza con Cristina D’AvenaOcchi di gatto (Cristina D’Avena, 1985)
  • Chiello con Saverio CigariniMi sono innamorato di te (Luigi Tenco, 1962)
  • Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio BossoSu di noi (Pupo, 1980)
  • Ditonellapiaga con TonyPitonyThe lady is a tramp (dal musical Babes in arms, 1937)
  • Eddie Brock con Fabrizio MoroPortami via (Fabrizio Moro, 2017)
  • Elettra Lamborghini con Las KetchupAserejé (Las Ketchup, 2002)
  • Enrico Nigiotti con AlfaEn e Xanax (Samuele Bersani, 2013)
  • Ermal Meta con DardustGolden hour (Jvke, 2022)
  • Fedez e Marco Masini con Stjepan HauserMeravigliosa creatura (Gianna Nannini, 1995)
  • Francesca Renga con Giusy FerreriRagazzo solo, ragazza sola (David Bowie, 1970)
  • Fulminacci con Francesca FagnaniParole parole (Mina e Alberto Lupo, 1972)
  • J-Ax con Ligera County Fam.E la vita, la vita (Cochi e Renato, 1974)
  • Lda e Aka 7even con Tullio De PiscopoAndamento lento (Tullio De Piscopo, 1988)
  • Leo Gassmann con AielloEra già tutto previsto (Riccardo Cocciante, 1975)
  • Levante con GaiaI maschi (Gianna Nannini, 1987)
  • Luchè con Gianluca GrignaniFalco a metà (Gianluca Grignani, 1995)
  • Malika Ayane con Claudio SantamariaMi sei scoppiato dentro al cuore (Mina, 1966)
  • Mara Sattei con MecnaL’ultimo bacio (Carmen Consoli, 2000)
  • Maria Antonietta e Colombre con Brunori SasIl mondo (Jimmy Fontana, 1965)
  • Michele Bravi con Fiorella MannoiaDomani è un altro giorno (Ornella Vanoni, 1971)
  • Nayt con Joan ThieleLa canzone dell’amore perduto (Fabrizio De André, 1966)
  • Patty Pravo con Timofej AndrijashenkoTi lascio una canzone (Ornella Vanoni e Gino Paoli, 1985)
  • Raf con The KolorsThe riddle (Nik Kershaw, 1984)
  • Sal Da Vinci con Michele ZarrilloCinque giorni (Michele Zarrillo, 1994)
  • Samurai Jay con Belén Rodriguez e Roy PaciBaila morena (Zucchero, 2001)
  • Sayf con Alex Britti e Mario BiondiHit the road Jack (Ray Charles, 1961)
  • Serena Brancale con Gregory Porter e DeliaBésame mucho (Consuelo Velázquez, 1940)
  • Tommaso Paradiso con StadioL’ultima luna (Lucio Dalla, 1979)
  • Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & BandVita (Gianni Morandi e Lucio Dalla, 1988)

Tensione alla vigilia della serata cover

Secondo la nota esperta di gossip Deianira Marzano, ci sarebbe tensione tra una delle coppie più attese sul palco. La discussione sarebbe iniziata già ieri per divergenze importanti, tanto da valutare l’ipotesi di annullare l’esibizione. L’organizzazione sarebbe intervenuta per mediare e convincere gli artisti a non rinunciare. Nonostante ciò, il clima rimane teso.