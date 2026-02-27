A cura della Redazione

È finalmente arrivata la serata più attesa del Festival di Sanremo 2026, quella dedicata ai duetti e alle cover, in scena venerdì 27 febbraio. Un appuntamento speciale in cui i Big in gara interpretano insieme a un artista ospite una canzone edita, scelta in accordo con il direttore artistico e la Rai, tratta dal repertorio italiano o internazionale e pubblicata entro il 31 dicembre 2025.

Ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini alla conduzione ci sarà Bianca Balti, mentre in collegamento si esibiranno Francesco Gabbani da Piazza Colombo e Max Pezzali dalla nave da crociera al largo di Sanremo.

Come funziona la votazione della serata

Gli artisti saranno votati tramite:

Televoto : Numero fisso: 894.001 (costo 0,51 €) Numero mobile: 475.475.1 (costo 0,50 €, massimo 3 voti per utenza) Peso del voto: 34%

: Giuria della sala stampa, tv e web : peso 33%

: peso Giuria delle radio: peso 33%

I voti della quarta serata non influenzeranno la classifica finale di Sanremo 2026. L’artista con più preferenze sarà proclamato vincitore della serata delle cover.

Tutti i duetti e le cover di Sanremo 2026

Ecco l’elenco completo dei Big in gara, con relativo artista ospite e titolo della cover interpretata:

Arisa con Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono (Fiorella Mannoia, 1987)

Bambole di pezza con Cristina D'Avena – Occhi di gatto (Cristina D'Avena, 1985)

Chiello con Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco, 1962)

Dargen D'Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi (Pupo, 1980)

Ditonellapiaga con TonyPitony – The lady is a tramp (dal musical Babes in arms, 1937)

Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via (Fabrizio Moro, 2017)

Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé (Las Ketchup, 2002)

Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax (Samuele Bersani, 2013)

Ermal Meta con Dardust – Golden hour (Jvke, 2022)

Fedez e Marco Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura (Gianna Nannini, 1995)

Francesca Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola (David Bowie, 1970)

Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole (Mina e Alberto Lupo, 1972)

J-Ax con Ligera County Fam. – E la vita, la vita (Cochi e Renato, 1974)

Lda e Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento (Tullio De Piscopo, 1988)

Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto (Riccardo Cocciante, 1975)

Levante con Gaia – I maschi (Gianna Nannini, 1987)

Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà (Gianluca Grignani, 1995)

Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro al cuore (Mina, 1966)

Mara Sattei con Mecna – L'ultimo bacio (Carmen Consoli, 2000)

Maria Antonietta e Colombre con Brunori Sas – Il mondo (Jimmy Fontana, 1965)

Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno (Ornella Vanoni, 1971)

Nayt con Joan Thiele – La canzone dell'amore perduto (Fabrizio De André, 1966)

Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone (Ornella Vanoni e Gino Paoli, 1985)

Raf con The Kolors – The riddle (Nik Kershaw, 1984)

Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni (Michele Zarrillo, 1994)

Samurai Jay con Belén Rodriguez e Roy Paci – Baila morena (Zucchero, 2001)

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the road Jack (Ray Charles, 1961)

Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Bésame mucho (Consuelo Velázquez, 1940)

Tommaso Paradiso con Stadio – L'ultima luna (Lucio Dalla, 1979)

con – L’ultima luna (Lucio Dalla, 1979) Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita (Gianni Morandi e Lucio Dalla, 1988)

Tensione alla vigilia della serata cover

Secondo la nota esperta di gossip Deianira Marzano, ci sarebbe tensione tra una delle coppie più attese sul palco. La discussione sarebbe iniziata già ieri per divergenze importanti, tanto da valutare l’ipotesi di annullare l’esibizione. L’organizzazione sarebbe intervenuta per mediare e convincere gli artisti a non rinunciare. Nonostante ciò, il clima rimane teso.