A cura della Redazione

Giuseppe Giofrè, ballerino italiano vincitore nel 2012 del talent Amici di Maria De Filippi, è al Festival di Sanremo 2026 come inviato per La Vita in Diretta. In una recente intervista rilascia a That’s Fab, Giofrè ha svelato di avere una cotta speciale per un giovane artista della manifestazione.

Il favorito di Giofrè: Nicolò Filippucci

Il fortunato è Nicolò Filippucci, vincitore della sezione Nuove Proposte con il brano Laguna. Giofrè non ha dubbi: “Chi mi piace? Il giovane Nicolò crush, crush, crush: è disarmante direi!”.

Il ballerino lo ha definito non solo un talento emergente, ma anche il suo artista preferito dell’edizione, tanto da immaginare un podio tutto dedicato a lui: primo, secondo e terzo posto a Nicolò Filippucci.

Altri artisti che hanno colpito Giofrè

Oltre a Nicolò, Giofrè ha espresso apprezzamento anche per altri partecipanti al Festival:

Leo Gassmann – Descritto come una crush dal ballerino.

– Descritto come una crush dal ballerino. Ditonellapiaga – Ammirata per lo stile, paragonato a Lana Del Rey con un caratteristico red lipstick.

“Ma anche Leo Gassmann è una crush, come mi piace Ditonellapiaga in versione Lana Del Rey”.

La vita sentimentale di Giuseppe Giofrè

Durante l’intervista, Giofrè si è anche definito single e impegnativo, sottolineando che il suo tipo ideale non deve essere necessariamente bellissimo: “Non mi attrae il bellissimo, non bado molto all’aspetto fisico. Mi piacciono le persone buone, come me. Con i muscoli? Ma no! Sono aperto”.