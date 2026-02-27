È finalmente arrivata la serata più attesa del Festival di Sanremo 2026, quella dedicata ai duetti e alle cover, in scena questa sera, venerdì 27 febbraio. Una serata evento in cui i Big in gara interpretano insieme a un artista ospite una canzone edita, scelta in accordo con il direttore artistico e con Rai, tratta dal repertorio italiano o internazionale e pubblicata entro il 31 dicembre 2025.
Ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini alla conduzione ci sarà Bianca Balti, mentre in collegamento si esibiranno Francesco Gabbani da Piazza Colombo e Max Pezzali dalla nave da crociera al largo di Sanremo.
Come funziona la votazione della serata
Gli artisti saranno votati tramite:
- Televoto:
- Numero fisso: 894.001 (costo 0,51 €)
- Numero mobile: 475.475.1 (costo 0,50 €, massimo 3 voti per utenza)
- Peso del voto: 34%
- Giuria della sala stampa, tv e web: peso 33%
- Giuria delle radio: peso 33%
I voti della quarta serata non influenzeranno la classifica finale di Sanremo 2026. L’artista con più preferenze sarà proclamato vincitore della serata delle cover.
I duetti e le cover di Sanremo 2026
Ecco l’elenco completo dei Big in gara con il relativo artista ospite e il titolo della cover interpretata:
- Arisa con Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono (Fiorella Mannoia, 1987)
- Bambole di pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto (Cristina D’Avena, 1985)
- Chiello con Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco, 1962)
- Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi (Pupo, 1980)
- Ditonellapiaga con TonyPitony – The lady is a tramp (dal musical Babes in arms, 1937)
- Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via (Fabrizio Moro, 2017)
- Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé (Las Ketchup, 2002)
- Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax (Samuele Bersani, 2013)
- Ermal Meta con Dardust – Golden hour (Jvke, 2022)
- Fedez e Marco Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura (Gianna Nannini, 1995)
- Francesca Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola (David Bowie, 1970)
- Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole (Mina e Alberto Lupo, 1972)
- J-Ax con Ligera County Fam. – E la vita, la vita (Cochi e Renato, 1974)
- Lda e Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento (Tullio De Piscopo, 1988)
- Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto (Riccardo Cocciante, 1975)
- Levante con Gaia – I maschi (Gianna Nannini, 1987)
- Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà (Gianluca Grignani, 1995)
- Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro al cuore (Mina, 1966)
- Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio (Carmen Consoli, 2000)
- Maria Antonietta e Colombre con Brunori Sas – Il mondo (Jimmy Fontana, 1965)
- Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno (Ornella Vanoni, 1971)
- Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto (Fabrizio De André, 1966)
- Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone (Ornella Vanoni e Gino Paoli, 1985)
- Raf con The Kolors – The riddle (Nik Kershaw, 1984)
- Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni (Michele Zarrillo, 1994)
- Samurai Jay con Belén Rodriguez e Roy Paci – Baila morena (Zucchero, 2001)
- Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the road Jack (Ray Charles, 1961)
- Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Bésame mucho (Consuelo Velázquez, 1940)
- Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna (Lucio Dalla, 1979)
- Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita (Gianni Morandi e Lucio Dalla, 1988)