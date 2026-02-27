A cura della Redazione

È finalmente arrivata la serata più attesa del Festival di Sanremo 2026, quella dedicata ai duetti e alle cover, in scena questa sera, venerdì 27 febbraio. Una serata evento in cui i Big in gara interpretano insieme a un artista ospite una canzone edita, scelta in accordo con il direttore artistico e con Rai, tratta dal repertorio italiano o internazionale e pubblicata entro il 31 dicembre 2025.

Ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini alla conduzione ci sarà Bianca Balti, mentre in collegamento si esibiranno Francesco Gabbani da Piazza Colombo e Max Pezzali dalla nave da crociera al largo di Sanremo.

Come funziona la votazione della serata

Gli artisti saranno votati tramite:

Televoto : Numero fisso: 894.001 (costo 0,51 €) Numero mobile: 475.475.1 (costo 0,50 €, massimo 3 voti per utenza) Peso del voto: 34%

: Giuria della sala stampa, tv e web : peso 33%

: peso Giuria delle radio: peso 33%

I voti della quarta serata non influenzeranno la classifica finale di Sanremo 2026. L’artista con più preferenze sarà proclamato vincitore della serata delle cover.

I duetti e le cover di Sanremo 2026

Ecco l’elenco completo dei Big in gara con il relativo artista ospite e il titolo della cover interpretata: