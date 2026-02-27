A cura della Redazione

È finalmente arrivata la serata più attesa del Festival di Sanremo 2026, quella dedicata ai duetti e alle cover, in scena questa sera, venerdì 27 febbraio. Una serata evento in cui i Big in gara interpretano insieme a un artista ospite una canzone edita, scelta in accordo con il direttore artistico e con Rai, tratta dal repertorio italiano o internazionale e pubblicata entro il 31 dicembre 2025.

Ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini alla conduzione ci sarà Bianca Balti, mentre in collegamento si esibiranno Francesco Gabbani da Piazza Colombo e Max Pezzali dalla nave da crociera al largo di Sanremo.

Come funziona la votazione della serata

Gli artisti saranno votati tramite:

  • Televoto:
    • Numero fisso: 894.001 (costo 0,51 €)
    • Numero mobile: 475.475.1 (costo 0,50 €, massimo 3 voti per utenza)
    • Peso del voto: 34%
  • Giuria della sala stampa, tv e web: peso 33%
  • Giuria delle radio: peso 33%

I voti della quarta serata non influenzeranno la classifica finale di Sanremo 2026. L’artista con più preferenze sarà proclamato vincitore della serata delle cover.

I duetti e le cover di Sanremo 2026

Ecco l’elenco completo dei Big in gara con il relativo artista ospite e il titolo della cover interpretata:

  • Arisa con Coro del Teatro Regio di ParmaQuello che le donne non dicono (Fiorella Mannoia, 1987)
  • Bambole di pezza con Cristina D’AvenaOcchi di gatto (Cristina D’Avena, 1985)
  • Chiello con Saverio CigariniMi sono innamorato di te (Luigi Tenco, 1962)
  • Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio BossoSu di noi (Pupo, 1980)
  • Ditonellapiaga con TonyPitonyThe lady is a tramp (dal musical Babes in arms, 1937)
  • Eddie Brock con Fabrizio MoroPortami via (Fabrizio Moro, 2017)
  • Elettra Lamborghini con Las KetchupAserejé (Las Ketchup, 2002)
  • Enrico Nigiotti con AlfaEn e Xanax (Samuele Bersani, 2013)
  • Ermal Meta con DardustGolden hour (Jvke, 2022)
  • Fedez e Marco Masini con Stjepan HauserMeravigliosa creatura (Gianna Nannini, 1995)
  • Francesca Renga con Giusy FerreriRagazzo solo, ragazza sola (David Bowie, 1970)
  • Fulminacci con Francesca FagnaniParole parole (Mina e Alberto Lupo, 1972)
  • J-Ax con Ligera County Fam.E la vita, la vita (Cochi e Renato, 1974)
  • Lda e Aka 7even con Tullio De PiscopoAndamento lento (Tullio De Piscopo, 1988)
  • Leo Gassmann con AielloEra già tutto previsto (Riccardo Cocciante, 1975)
  • Levante con GaiaI maschi (Gianna Nannini, 1987)
  • Luchè con Gianluca GrignaniFalco a metà (Gianluca Grignani, 1995)
  • Malika Ayane con Claudio SantamariaMi sei scoppiato dentro al cuore (Mina, 1966)
  • Mara Sattei con MecnaL’ultimo bacio (Carmen Consoli, 2000)
  • Maria Antonietta e Colombre con Brunori SasIl mondo (Jimmy Fontana, 1965)
  • Michele Bravi con Fiorella MannoiaDomani è un altro giorno (Ornella Vanoni, 1971)
  • Nayt con Joan ThieleLa canzone dell’amore perduto (Fabrizio De André, 1966)
  • Patty Pravo con Timofej AndrijashenkoTi lascio una canzone (Ornella Vanoni e Gino Paoli, 1985)
  • Raf con The KolorsThe riddle (Nik Kershaw, 1984)
  • Sal Da Vinci con Michele ZarrilloCinque giorni (Michele Zarrillo, 1994)
  • Samurai Jay con Belén Rodriguez e Roy PaciBaila morena (Zucchero, 2001)
  • Sayf con Alex Britti e Mario BiondiHit the road Jack (Ray Charles, 1961)
  • Serena Brancale con Gregory Porter e DeliaBésame mucho (Consuelo Velázquez, 1940)
  • Tommaso Paradiso con StadioL’ultima luna (Lucio Dalla, 1979)
  • Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & BandVita (Gianni Morandi e Lucio Dalla, 1988)

 