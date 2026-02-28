A cura della Redazione

Ha suscitato grande sdegno sui social la censura apparente al bacio tra Levante e Gaia sul finire della loro esibizione durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026.

Levante, in gara con il brano Sei tu, ha ospitato l’amica e collega Gaia per un duetto speciale nella serata dedicata alle cover. Le due hanno reinterpretato I maschi, uno dei maggiori successi di Gianna Nannini, regalando un momento musicale molto apprezzato dal pubblico.

Il bacio che ha fatto discutere

Durante l’esibizione, le cantanti si sono scambiate un bacio, ma la scena è stata inquadrata da lontano. Questo ha fatto pensare a molti spettatori e utenti dei social che fosse stato volutamente oscurato.

Sui social non sono mancate le accuse contro la Rai, e in particolare contro il regista Pagnussat, ritenuto responsabile del cambio inquadratura.

La spiegazione del regista

Dopo diverse illazioni, Pagnussat è intervenuto ai microfoni dell’ANSA per chiarire la vicenda: "Nessuna censura del bacio tra Levante e Gaia. Mi sarebbe piaciuto riprenderlo se l’avessero fatto un attimo prima, ma c’è un rituale per il cambio palco".

Il bacio in primo piano sui social

Intanto, nella notte, il profilo Instagram ufficiale di Sanremo ha pubblicato il video del bacio in primo piano, probabilmente per spazzare via le polemiche nate sui social.