A cura della Redazione

Durante la 76esima edizione del Festival di Sanremo, Sophie Codegoni è stata protagonista di uno sketch divertente mentre passeggiava per le strade della città. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha risposto a domande ironiche sull’amore, sugli uomini italiani e, soprattutto, sui cantanti in gara.

Chi è il cantante più bello secondo Sophie Codegoni

Alla domanda su chi fosse, secondo lei, il cantante più bello tra i Big in gara, Sophie ha fatto due nomi chiari: Leo Gassmann e Tredici Pietro.

Le parole di Sophie sull’amore e gli uomini italiani

Durante l’intervista, Sophie ha scherzato su come conquistare un uomo italiano oggi: "L’uomo italiano? Molto sensuale, caloroso… non è vero, una volta! Adesso l’uomo italiano dorme, molto meglio l’uomo spagnolo che ha il fuoco dentro. Come si conquista un uomo italiano? Devi fare tutto tu: scrivere, invitare a cena, pagare e dire 'amore mio come sei bello'. Non lo dicono più alla donna… poco".

Ha anche chiarito la sua situazione sentimentale: "Non sono fidanzata. Sono single e innamorata della vita".