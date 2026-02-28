A cura della Redazione

Ieri sera è andata in onda la quarta serata della 76ª edizione del Festival di Sanremo (clicca QUI per il resoconto).

La serata dei duetti e delle cover: trionfo di Ditonellapiega e TonyPitony

Durante la serata dedicata ai duetti e alle cover, la vittoria è andata a Ditonellapiega, in coppia con TonyPitony, che hanno conquistato il pubblico con l'interpretazione di “The Lady is a Tramp”.

Ascolti record: il Festival di Sanremo incolla 10,5 milioni di spettatori al teleschermo

La quarta serata di Sanremo 2026 ha registrato 10.500.000 spettatori, con uno share del 65,2%.

Per fare un confronto: