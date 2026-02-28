Ieri sera è andata in onda la quarta serata della 76ª edizione del Festival di Sanremo (clicca QUI per il resoconto).
La serata dei duetti e delle cover: trionfo di Ditonellapiega e TonyPitony
Durante la serata dedicata ai duetti e alle cover, la vittoria è andata a Ditonellapiega, in coppia con TonyPitony, che hanno conquistato il pubblico con l'interpretazione di “The Lady is a Tramp”.
Ascolti record: il Festival di Sanremo incolla 10,5 milioni di spettatori al teleschermo
La quarta serata di Sanremo 2026 ha registrato 10.500.000 spettatori, con uno share del 65,2%.
Per fare un confronto:
- Nel 2025, la serata dedicata alle cover aveva ottenuto il 70,8% di share.
- Nel 2024, l’ultima edizione condotta da Amadeus, lo share era stato del 67,8% con 11.900.000 spettatori.
- Nel 2023, la quarta serata aveva totalizzato il 66,5% di share pari a 11.121.000 spettatori.
- Nel 2022, lo share era del 60,5% con 11.378.000 spettatori.
- Nel 2021, lo share si era fermato al 44,7% con 8.014.000 spettatori.
- Nel 2020, invece, il Festival aveva raggiunto il 53,3% di share con 9.504.000 spettatori.