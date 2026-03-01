A cura della Redazione

Ospite dell’ultima puntata di Verissimo, Taylor Mega, influencer e ex naufraga de L’Isola dei Famosi, ha aperto il suo cuore parlando di temi delicati legati alla fertilità e alla maternità.

“Non credevo di volere dei figli. Poi a 29 anni ho incontrato un uomo di cui mi sono innamorata e ho iniziato ad avere voglia di maternità. Abbiamo iniziato a provarci. Durante un controllo, però, una ginecologa mi ha detto: ‘Con questo utero è impossibile che tu abbia una gravidanza’. Ci rimasi malissimo”, ha raccontato la Mega.

Dopo ulteriori esami, è emerso che Taylor ha una riserva ovarica molto bassa, il che la espone al rischio di menopausa precoce. “Nel frattempo mi ero lasciata con il mio fidanzato e ho iniziato una ricerca spasmodica di una persona con cui avere un figlio. Quando mi sono fidanzata di nuovo, ho fatto anche una terapia per avere figli, ma ha peggiorato la situazione perché mi ha creato una serie di problemi ormonali per cui ho dovuto fare una cura. Ho fatto il percorso per congelare gli ovociti. Non è stato un percorso semplice. Una donna della mia età potrebbe raccoglierne circa una decina, io ne ho raccolto solo uno”, ha spiegato l’influencer.

Taylor Mega e il difficile passato con un ex violento

Taylor Mega ha anche parlato delle violenze subite da giovane: “Avevo avuto un fidanzato violento. A 17 anni ho vissuto un amore tossico. Poi l’ho lasciato, ma probabilmente ho cercato evasione nelle sostanze perché non sapevo gestire quel periodo complicato. Una volta sono finita in pronto soccorso e mi hanno messo dei punti perché mi aveva spaccato un cestino di ferro in testa. Un’altra volta mi aveva fatto grondare il naso di sangue. Denunciare? Erano altri tempi. Stiamo parlando di 15 anni fa. Avevo provato a denunciare, ma mi dissero di non poter fare nulla”, ha ricordato con sincerità.

Rapporti attuali con Tony Effe e Fedez

Infine, Taylor Mega ha fatto chiarezza sui suoi rapporti con alcuni personaggi del mondo dello spettacolo: “Con Tony Effe oggi non c’è alcun rapporto. Fedez è un amico, la nostra è una bella amicizia. Ho visto che si è fidanzato, spero che sia felice”, ha dichiarato l’influencer.