A cura della Redazione

Alfonso Signorini lascia la direzione editoriale di Chi, storico settimanale di gossip del Gruppo Mondadori. L’annuncio è arrivato attraverso una lettera indirizzata ai lettori, in uscita nel numero del 4 marzo ma già anticipata dall’Ansa. Una decisione maturata nel tempo, come ha spiegato lo stesso giornalista e conduttore, e concordata con l’azienda già dallo scorso ottobre.

Dopo oltre vent’anni alla guida della rivista, si chiude così un’era per una delle testate di spettacolo più lette in Italia.

Alfonso Signorini, l’addio a Chi: la lettera ai lettori

Il tono della lettera è intimo e riflessivo. Alfonso Signorini, da mesi al centro dell’attenzione mediatica anche per le accuse di Fabrizio Corona, ha scelto di salutare il suo pubblico con parole cariche di sincerità.

“Ho cominciato a sentire che il lavoro, tutto quello per cui fino ad allora avevo vissuto, non era più prioritario”.

Il direttore racconta di un cambiamento interiore iniziato durante la pandemia di Covid-19: “La pandemia aveva modificato le mie abitudini, la mia quotidianità. Era un pensiero sottile, che si era impadronito della mia anima, che rendeva i miei sorrisi, i miei entusiasmi sempre più faticosi e le mie giornate sempre meno colorate”.

Una riflessione personale che avrebbe portato alla decisione, già maturata nel 2023, di lasciare definitivamente la guida del settimanale.

Un legame lungo oltre vent’anni con Chi

Il rapporto tra Alfonso Signorini e Chi affonda le radici negli anni ’90. Nel 2006 il giornalista diventa direttore responsabile della rivista, ruolo che ha mantenuto fino al 2023, contribuendo a trasformarla in un punto di riferimento del gossip italiano.

Sotto la sua direzione sono state pubblicate centinaia di copertine, interviste esclusive e scoop che hanno segnato la cronaca rosa degli ultimi due decenni. Un percorso professionale che ha consolidato la sua figura tra i volti più noti del mondo dello spettacolo.

Il caso Corona e la precisazione di Signorini

Nel testo della lettera, Signorini tiene a chiarire un punto fondamentale: la sua decisione non sarebbe legata al caso che lo ha coinvolto insieme a Fabrizio Corona.

Una precisazione che arriva mentre il nome dell’ex re dei paparazzi continua a far discutere. Tuttavia, il contesto mediatico degli ultimi mesi – compreso il passo indietro dalla conduzione del Grande Fratello Vip – ha inevitabilmente alimentato ipotesi e speculazioni.

Secondo quanto dichiarato, però, l’addio alla direzione di Chi sarebbe frutto di una scelta personale, meditata da tempo e indipendente dalle recenti polemiche.