A cura della Redazione

Un nuovo nome — e destinato a far discutere — si profila all’orizzonte del Grande Fratello Vip, il reality show di Grande Fratello Vip in onda su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi.

Evelina Sgarbi verso il Grande Fratello Vip

Secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, Evelina Sgarbi, figlia del celebre critico d’arte e politico Vittorio Sgarbi, sarebbe stata ufficialmente confermata come concorrente della nuova edizione del programma.

L’indiscrezione, se confermata, rappresenterebbe un vero colpo di scena. In passato, infatti, la giovane aveva più volte rifiutato proposte televisive, compresa quella del Grande Fratello Vip.

Il rifiuto passato: “Quel programma non fa per me”

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair Italia, Evelina Sgarbi aveva spiegato così la sua decisione: “Quel programma non fa per me. Io non l’ho mai seguito nemmeno da telespettatrice, ma i miei amici mi hanno detto che ti filmano anche mentre fai la doccia. Impensabile. Poi so già che, se avessi accettato, mi sarei trovata mio padre in studio, una sera sì e una no, a dire 300 cavolate al minuto”.

Parole nette, che avevano fatto pensare a una chiusura definitiva verso il reality. Oggi però lo scenario sembra completamente cambiato.

Scontri pubblici e tensioni familiari

“Il suo arrivo promette di portare caos e scompensi di equilibrio. Di recente è stata protagonista di numerosi scontri a distanza con il padre. Al Gf Vip la resa dei conti”, ha scritto Gabriele Parpiglia.

Negli ultimi mesi, infatti, il nome di Evelina Sgarbi è tornato al centro della cronaca per la delicata vicenda familiare che la vede contrapposta a Vittorio Sgarbi. La giovane avrebbe avviato un’azione legale chiedendo al tribunale la nomina di un amministratore di sostegno per il padre, sostenendo che, dopo una lunga degenza ospedaliera dovuta a una forma acuta di depressione, non sarebbe più pienamente in grado di gestire autonomamente il proprio patrimonio.

Una situazione complessa e dolorosa che potrebbe inevitabilmente diventare uno dei temi centrali della sua eventuale permanenza nella Casa.