Il palinsesto televisivo italiano si accende di allegria e improvvisazione con il ritorno di uno dei format più amati dal pubblico. Da mercoledì 4 marzo, in prima serata su Rai 2, riparte Stasera tutto è possibile, lo show che ha ridefinito il concetto di intrattenimento leggero e creativo.

Al timone torna Stefano De Martino, ormai volto simbolo della trasmissione prodotta in collaborazione con Endemol Shine Italy, pronto a gestire il caos creativo di una squadra collaudata che promette risate e colpi di scena in sette nuovi appuntamenti settimanali.

Cast fisso e novità tra comicità e imitazioni

La dodicesima edizione del programma conferma il talento di Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito. A rotazione, il pubblico potrà ammirare anche Biagio Izzo, mentre il reparto trasformismo si arricchisce: oltre alle celebri performance di Vincenzo De Lucia, quest’anno debutta Claudio Lauretta, che inaugurerà la prima puntata con una parodia di Gerry Scotti.

Il mix tra comicità, imitazioni e improvvisazione promette momenti esilaranti nello storico Auditorium Rai di Napoli, rendendo ogni episodio un vero e proprio show da non perdere.

Ospiti della prima puntata e tema Step Back

L’esordio stagionale sarà caratterizzato dal tema Step Back, filo conduttore che guiderà le sfide fisiche e mentali dei protagonisti. Per la serata del 4 marzo, Stefano De Martino accoglierà in studio:

Lorella Cuccarini

Peppe Iodice

Brenda Lodigiani

Mariasole Pollio

Come da tradizione, nello show non esistono vincitori o vinti: l’obiettivo resta la capacità di mettersi in gioco senza filtri, accompagnati dalle selezioni musicali del dj Claudio Cannizzaro e dalla mascotte iconica Panda.

Giochi storici e la mitica Stanza Inclinata

Il cuore pulsante della trasmissione resta la Stanza Inclinata, con un pavimento inclinato a 22,5 gradi che trasforma ogni sketch in una sfida di equilibrio esilarante.

I telespettatori ritroveranno anche rubriche amatissime come:

Segui il labiale

Rubagallina

Rumori di mimo

Gli autori hanno inoltre previsto sorprese inedite per mantenere alto il ritmo e sorprendere il pubblico, confermando Stasera tutto è possibile come appuntamento imperdibile per chi cerca una serata di puro svago e divertimento.