A cura della Redazione

Sono passati solo pochi giorni dall’uscita dallo studio di Uomini e Donne, eppure Alessia Messina sembra aver già voltato pagina. Come riportato dalla pagina La Velenosa del Gossip e da LolloMagazine, l’ex corteggiatrice di Ciro Solimeno è tornata al centro del gossip dopo aver pubblicato una storia su Instagram in cui appare mentre si scambia un bacio con un ragazzo.

Un dettaglio che ha immediatamente acceso la curiosità dei fan del programma e fatto nascere più di qualche dubbio sui social.

Il bacio sui social: cosa è successo

Alessia Messina è stata eliminata recentemente dal trono di Ciro Solimeno. La sua uscita dal programma è avvenuta dopo settimane di conoscenza davanti alle telecamere del dating show di Maria De Filippi.

Eppure, a distanza di appena due giorni dalla fine della sua esperienza televisiva, l’ex corteggiatrice ha pubblicato una storia su Instagram in cui appare molto vicina a un ragazzo. Nel breve video, i due si scambiano un bacio, lasciando poco spazio all’immaginazione.

Il gesto ha subito attirato l’attenzione degli utenti e degli appassionati di Uomini e Donne, che si sono chiesti se la frequentazione sia nata solo dopo la conclusione del programma.

Il dubbio dei fan: relazione recente o storia preesistente?

La tempistica non è passata inosservata. Molti telespettatori si chiedono se il nuovo ragazzo sia davvero una conoscenza recente oppure qualcuno che Alessia Messina frequentava già prima della partecipazione al programma.

La domanda che circola tra i fan è piuttosto diretta: è possibile che in appena due giorni si sia già costruita una nuova relazione così affettuosa?