Il mese di marzo si prepara ad essere fondamentale per il pubblico delle reti Mediaset. Tra fiction italiane, serie straniere e programmi di intrattenimento, il catalogo si arricchisce con titoli molto attesi. Da un lato ritornano produzioni amate, dall’altro arrivano novità che promettono di sorprendere gli spettatori.
Il ritorno del Grande Fratello Vip
Tra gli appuntamenti più attesi di marzo spicca senza dubbio la nuova edizione del Grande Fratello Vip, al via da lunedì 17 marzo. La Casa più spiata d’Italia riapre le sue porte con una squadra di concorrenti pronta a mettersi in gioco 24 ore su 24.
Alla conduzione torna Ilary Blasi, chiamata a guidare questa stagione del reality che promette diverse novità. Una delle più importanti riguarda il parterre degli opinionisti: accanto a Cesara Buonamici arriva Selvaggia Lucarelli, presenza che già sulla carta lascia immaginare confronti accesi e commenti senza filtri.
L’attesa intorno al programma è particolarmente alta, considerando che il Grande Fratello Vip resta uno dei pilastri dell’intrattenimento Mediaset.
La polemica intorno al Serale di Amici
Se il ritorno del reality genera curiosità, il Serale di Amici arriva invece accompagnato da una polemica che ha già acceso il dibattito tra i fan. La nuova fase finale del talent show segue un cambiamento nel regolamento deciso dalla produzione:
- Tutti (o quasi) gli allievi passeranno alla fase conclusiva.
- La cifra massima dei concorrenti, precedentemente fissata a 12, è stata aumentata.
- L’accesso al Serale è garantito anche con soli due “sì” dei tre docenti.
Questa scelta ha subito diviso il pubblico. Molti fan ritengono che il cambiamento possa alterare gli equilibri della competizione, mentre altri lo interpretano come un modo per rendere il Serale di Amici più imprevedibile e ricco di sfide.
Le fiction e le serie da seguire
Oltre ai grandi show, marzo segna il ritorno della fiction con Vanina 2. Dopo il successo della prima stagione, Giusy Buscemi torna a interpretare il vicequestore Vanina Guarrasi nei nuovi episodi in onda in prima serata su Canale 5 da mercoledì 4 marzo. La seconda stagione riprende il racconto tra indagini e vicende personali, con le ombre del passato che si intrecciano ai casi della squadra di Catania.
Proseguono anche le serie turche amate dal pubblico. Durante marzo si conclude la terza stagione di Segreti di Famiglia, mentre dal 25 marzo debutta la nuova serie Be My Sunshine. La storia segue l’incontro tra Haziran Sedefli, una ragazza di Istanbul legata alla sua vita cittadina, e Poyraz, un contadino che vive in un mondo completamente diverso.
Programmi di intrattenimento: torna Scherzi a Parte
Sul fronte dello spettacolo, marzo segna il ritorno di Scherzi a Parte, in onda su Canale 5 da lunedì 2 marzo con la conduzione di Max Giusti. Il programma promette momenti divertenti e sorprese per il pubblico, confermandosi uno degli appuntamenti più leggeri e seguiti della rete.