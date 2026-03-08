Michele Bravi rompe il silenzio sui retroscena del Festival di Sanremo. Ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, il cantante ha raccontato cosa succede davvero dietro le quinte del Festival di Sanremo, confermando che nei camerini del Teatro Ariston non sempre si respira un clima idilliaco.

Reduce dall’esperienza sul palco dell’Ariston, l’artista ha spiegato di aver già accennato alla questione durante un’intervista a Rai Radio 2, nel programma condotto da Ema Stokholma e Gino Castaldo.

Michele Bravi: “A Sanremo c’è elettricità nei camerini”

Durante l’intervista con Silvia Toffanin, Michele Bravi ha raccontato con ironia il suo lato curioso e osservatore, rivelando che la settimana sanremese amplifica emozioni e tensioni tra gli artisti.

“Silvia, devi capire che io nasco pettegolo, sono cresciuto con mia nonna e hai presente quelle nonne che si affacciano al balcone per lamentarsi? Ecco. E questa cosa è tornata con me”, ha spiegato.

Poi ha aggiunto: “A Sanremo è tutto ingigantito, quindi c’è un po’ di elettricità nei camerini fra i Big, un po’ di scaramucce, cose semplici. Sono contrario a questa narrativa che è tutto sempre bellissimo, ma ci sta: siamo trenta persone, non puoi andare d’accordo con tutti”.

Il cantante non ha fatto nomi né ha alimentato polemiche, ma ha chiarito che, accanto a qualche tensione, esistono anche momenti positivi tra colleghi.

“Ovviamente anche gossip belli e positivi. Io sono un diplomatico perché mi metto in un angolino e guardo”.

Il retroscena raccontato anche a Rai Radio 2

Già nei giorni scorsi, parlando con Ema Stokholma e Gino Castaldo su Rai Radio 2, Michele Bravi aveva smentito l’idea di un clima perfetto tra i cantanti del Festival di Sanremo.

“Falsi, mai vero. Io non dirò altro, ma lì dietro succedono tante cose. Voi dovreste fare questo programma nei camerini”.

Il cantante ha anche suggerito ironicamente un’idea televisiva: “Dovreste venire dietro le quinte, ma con le telecamere nascoste. Fate firmare a tutti una liberatoria e poi usate tutto. Vi dico che sarebbe divertentissimo”.

Michele Bravi parla del fidanzato: “Sono felice e sereno”

Nel corso dell’intervista a Verissimo, Michele Bravi ha poi aperto anche una parentesi sulla sua vita privata, rivelando di essere attualmente fidanzato.

Il cantante ha spiegato con sincerità di non aver avuto sempre fortuna in amore: “Ho sempre invidiato quelli che dicono ‘ho sempre lasciato io’, perché a me in realtà hanno sempre lasciato. Forse perché sono pesante”.

Oggi però la situazione è diversa: “Quando mi piace una persona ho sempre la voglia di stare con lui. Adesso però mi sono dato una calmata e ho trovato qualcuno. Sono felice e sereno”.

La nuova consapevolezza a 30 anni

Michele Bravi, che ha recentemente compiuto 30 anni, ha raccontato di aver raggiunto una maggiore consapevolezza personale.

“Ormai ho 30 anni, le fondamenta della mia persona ci sono. E io inevitabilmente non riesco a nascondere la goffaggine e mi sono arreso a questa cosa”.

Una confessione fatta con la sua consueta autoironia: “Ma non per coraggio, ma perché è inevitabile per me”.