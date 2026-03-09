I rumor degli ultimi giorni si sono rivelati fondati: Lucia Ilardo sarà una concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza martedì 17 marzo. L’indiscrezione era stata lanciata già lo scorso 3 marzo dalla nota esperta di gossip Deianira Marzano, che aveva anticipato la presenza dell’ex volto di Temptation Island nel reality.

Lucia Ilardo al Grande Fratello Vip: dal successo a Temptation Island alla nuova avventura

Lucia Ilardo è diventata nota al pubblico televisivo grazie alla sua partecipazione a Temptation Island, dove aveva deciso di mettere alla prova la sua relazione con Rosario Guglielmi. I due si erano presentati nel villaggio dei sentimenti con l’obiettivo di capire se la loro storia fosse pronta per un passo importante, come la convivenza.

Durante il programma sembrava che la coppia avesse trovato una nuova stabilità e la conclusione del percorso lasciava intendere un futuro insieme. Tuttavia, una volta spente le telecamere, la situazione tra i due si è complicata e, dopo varie vicende, la relazione è giunta al capolinea.

Il retroscena con Rosario Guglielmi e Uomini e Donne

Dopo la rottura con Lucia Ilardo, Rosario Guglielmi aveva tentato una nuova esperienza televisiva approdando a Uomini e Donne come tronista. La sua avventura nel dating show di Maria De Filippi, però, è durata pochissimo.

A far saltare tutto è stata proprio Lucia Ilardo, che ha contattato la redazione per rivelare di aver rivisto il suo ex. Secondo quanto raccontato, i due avrebbero trascorso una notte insieme dopo che Rosario aveva già registrato il video di presentazione come tronista e poche ore prima della registrazione della prima puntata a Roma. Una confessione che ha inevitabilmente cambiato le carte in tavola.

Il presunto flirt con Lorenzo Spolverato

Nelle ore successive all’indiscrezione sulla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo è stata avvistata in compagnia di Lorenzo Spolverato, discusso ex concorrente del Grande Fratello ed ex fidanzato di Shaila Gatta, conosciuta proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Sul web hanno iniziato a circolare alcune segnalazioni che li ritrarrebbero insieme mentre fanno shopping in un centro commerciale. I curiosi hanno quindi chiesto direttamente a Lucia conferma di quanto visto.

La sua risposta, arrivata con una punta di ironia, ha alimentato ulteriormente il gossip: “Non lo so ragazze, volete un disegnino? Uno schemino?”.

Una frase che non rappresenta una conferma ufficiale, ma che per molti utenti sui social sembra comunque lasciare intendere che tra i due ci sia davvero una frequentazione.

Nuovi avvistamenti prima dell’annuncio del cast

A rafforzare le voci sul presunto flirt è arrivata un’altra segnalazione poche ore prima dell’annuncio ufficiale del cast del Grande Fratello Vip. Secondo quanto riportato ancora da Deianira Marzano, Lucia Ilardo e Lorenzo Spolverato sarebbero stati nuovamente avvistati insieme.

“I due piccioncini”, ha commentato l’esperta di gossip sui social, alimentando ulteriormente le speculazioni dei fan.

Il flirt potrebbe diventare una dinamica nella Casa

Con la partecipazione di Lucia Ilardo al Grande Fratello Vip, il presunto flirt con Lorenzo Spolverato potrebbe diventare uno degli argomenti più discussi della nuova edizione. Non è escluso, infatti, che questa frequentazione possa trasformarsi in una vera e propria dinamica all’interno della Casa, tra confronti, sorprese e possibili sviluppi sentimentali che potrebbero catturare l’attenzione del pubblico fin dalle prime puntate.