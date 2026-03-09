I rumors degli ultimi giorni sono stati confermati: Lucia Ilardo sarà una concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza martedì 17 marzo.

L’indiscrezione era stata anticipata già il 3 marzo dalla nota esperta di gossip Deianira Marzano, che aveva suggerito la presenza dell’ex volto di Temptation Island nel reality più seguito d’Italia.

Dal successo a Temptation Island alla Casa del Grande Fratello Vip

Lucia Ilardo è diventata nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Temptation Island, dove aveva deciso di mettere alla prova la relazione con Rosario Guglielmi.

La coppia aveva partecipato al programma per capire se la loro storia fosse pronta per un passo importante, come la convivenza. Durante il percorso televisivo sembrava che i due avessero ritrovato una certa stabilità.

Una volta terminate le registrazioni, però, la situazione è cambiata rapidamente e la relazione è arrivata al capolinea, con una rottura che ha fatto molto discutere tra i fan del programma.

Il retroscena con Rosario Guglielmi e Uomini e Donne

Dopo la fine della relazione con Lucia Ilardo, Rosario Guglielmi ha deciso di rimettersi in gioco partecipando a Uomini e Donne nel ruolo di tronista.

La sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi, però, è durata pochissimo. Secondo quanto raccontato proprio da Lucia Ilardo, i due si sarebbero rivisti poco prima della registrazione della prima puntata e avrebbero trascorso una notte insieme.

Una confessione che avrebbe inevitabilmente cambiato le dinamiche del programma, portando alla fine anticipata del trono.

Il presunto flirt tra Lucia Ilardo e Lorenzo Spolverato

Nelle ultime settimane, prima e dopo la conferma della sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo è stata più volte avvistata insieme a Lorenzo Spolverato, ex concorrente del reality ed ex fidanzato della velina Shaila Gatta.

Foto e segnalazioni sui social li mostrerebbero mentre fanno shopping insieme, alimentando ulteriormente i gossip sulla loro frequentazione.

Alla domanda diretta dei fan, Lucia Ilardo ha risposto con ironia: “Non lo so ragazze, volete un disegnino? Uno schemino?”

Una battuta che non ha fatto altro che accendere ancora di più le speculazioni sul loro rapporto.

Nuovi avvistamenti prima dell’annuncio ufficiale del cast

Poche ore prima dell’annuncio ufficiale del cast del Grande Fratello Vip, Deianira Marzano ha riportato nuovi avvistamenti di Lucia Ilardo e Lorenzo Spolverato insieme.

La conferma della frequentazione è poi arrivata direttamente dalla stessa Ilardo, contattata dal blogger Lorenzo Pugnaloni: “Io e Lorenzo ci frequentiamo da ottobre”.

Una dichiarazione che ha ufficializzato il loro rapporto e che potrebbe diventare una delle dinamiche più seguite all’interno della Casa.

Il flirt potrebbe diventare protagonista al Grande Fratello Vip

Con l’ingresso di Lucia Ilardo nella Casa del Grande Fratello Vip, la sua frequentazione con Lorenzo Spolverato potrebbe trasformarsi in uno dei temi centrali della nuova edizione.

Tra confronti, possibili sorprese e sviluppi sentimentali, il pubblico potrebbe assistere in diretta all’evoluzione della loro relazione.

Lucia Ilardo al GF Vip: la reazione di Rosario Guglielmi

Ma come ha reagito Rosario Guglielmi alla notizia della partecipazione della sua ex fidanzata al Grande Fratello Vip?

A raccontarlo è stato Marco Raffaelli, suo ex compagno di avventura a Temptation Island, intervistato da Lorenzo Pugnaloni. “Lucia al GF Vip? Sono contento per lei, perché era chiaro che volesse fare televisione. Però mi dispiace che abbia tolto l’opportunità al mio amico”.

Il riferimento è alle rivelazioni fatte da Lucia Ilardo durante il percorso di Rosario Guglielmi a Uomini e Donne, che avrebbero provocato la fine anticipata del suo trono.

“Come ha reagito Rosario? Di sicuro non era felice per lei. Credo sia ancora scottato dal fatto che gli ha tolto l’opportunità di fare il trono”.