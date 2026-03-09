Sonia Barrile e Simone Margagliotti hanno dato il benvenuto al loro primo figlio! Ieri, infatti, l’ex volto di Temptation Island ha dato alla luce il piccolo, annunciando la lieta notizia sui social.

Dal falò di confronto alla gravidanza

La coppia aveva partecipato all’ultima edizione di Temptation Island, ma si era lasciata al falò finale, anche a seguito del bacio che Simone Margagliotti aveva avuto con una tentatrice davanti alle telecamere.

Tuttavia, dopo la fine delle registrazioni del reality, Sonia Barrile ha scoperto di essere incinta. In un primo momento, i due avevano deciso di riprovarci, ma successivamente Sonia aveva dichiarato di non sentirsi ancora pronta a riprendere la relazione sentimentale.

Nonostante ciò, la Barrile ha voluto garantire il ruolo di padre a Simone, coinvolgendolo nei momenti più importanti della gravidanza.

L’amore e l’impegno di Simone Margagliotti

Negli ultimi mesi, Simone Margagliotti ha più volte ribadito la sua intenzione di riconquistare la fiducia e il cuore di Sonia, sottolineando quanto sia sicuro dell’amore che prova per lei e del fatto che sia la donna della sua vita.

La nascita di Gabriel

Ieri è arrivato il momento tanto atteso: Sonia Barrile e Simone Margagliotti sono diventati genitori del piccolo Gabriel, il nome scelto per il loro bambino.

Nel post condiviso sui rispettivi profili social, la coppia ha mostrato le prime dolci immagini post parto, celebrando insieme questo momento speciale.