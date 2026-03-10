Dopo aver partecipato alle sfilate più importanti della Milano Fashion Week e della Parigi Fashion Week, Chiara Ferragni sorprende ancora una volta il pubblico con una nuova storia d’amore.

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, l’imprenditrice cremonese è stata immortalata insieme a Jose Hernandez, un manager di origini colombiane che lavora per una multinazionale. Le foto, pubblicate online dal magazine diretto da Massimo Borgnis, mostrano la coppia mentre passeggia in un parco di Milano con il cane di Chiara Ferragni, Paloma.

Incontro con la famiglia e conferma della relazione

Il settimanale svela anche un momento speciale: l’incontro di Jose Hernandez con la mamma di Chiara Ferragni, la scrittrice Marina Di Guardo. Inoltre, è prevista la pubblicazione di una foto che immortala il bacio tra i due, confermando ufficialmente la loro relazione.

Argomenti chiara ferragni

fedez

Vacanze in Colombia e l’inizio della storia

Secondo Chi, la coppia sarebbe stata insieme anche in Colombia durante le vacanze di Natale. Con Chiara Ferragni erano presenti la sorella Valentina e un gruppo di amici. L’incontro con il nuovo fidanzato, Jose Hernandez, sarebbe avvenuto proprio a Cartagena, segnando l’inizio di questa nuova storia d’amore.

La vita sentimentale di Chiara Ferragni

Dopo la fine del matrimonio con Fedez, Chiara Ferragni era stata legata a Giovanni Tronchetti Provera, ma la loro storia sarebbe terminata alla fine del 2025. Ora, la nota imprenditrice sembra pronta a voltare pagina al fianco di Jose Hernandez, tra Milano e viaggi all’estero.