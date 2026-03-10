Fabrizio Corona continua a far parlare di sé con le sue rivelazioni e con il progetto Falsissimo, ma questa volta l’ex re dei paparazzi ha raccontato una storia diversa dal solito. Durante alcune interviste rilasciate negli ultimi mesi, infatti, ha confessato di avere tra le mani uno scoop potentissimo — potenzialmente da sei o sette milioni di visualizzazioni su YouTube — che però ha deciso di non pubblicare.

La confessione a MOW Privé: lo scoop mai pubblicato

Durante una chiacchierata con MOW Privé, Fabrizio Corona ha rivelato di avere in mano un servizio clamoroso, mai trattato nelle 22 puntate di Falsissimo.

Secondo quanto raccontato, si tratterebbe di una storia capace di scatenare enorme clamore mediatico.

“Se è vero che io non ho pietà di nessuno? In realtà devo dire una cosa. C’è un servizio che in queste 22 puntate di Falsissimo non ho mai trattato. Posso rivelare che ho uno scoop incredibile da almeno sei o sette milioni, che però coinvolge una persona a me molto cara”.

Corona ha spiegato di essere arrivato molto vicino alla pubblicazione, salvo poi fermarsi all’ultimo momento.

“A un certo punto del mio lavoro stavo per farlo, per trattarlo, ma non l’ho fatto. Quello è stato l’unico servizio che ho scelto di non fare, perché avrebbe creato veramente delle tragedie. Una cosa che potrebbe creare il caos”.

Il mistero sul gossip bomba

Il contenuto di questo scoop rimane ancora top secret. L’unica certezza è che non riguarda né il caso Signorini né Mediaset.

Qualche indizio in più è arrivato quando Fabrizio Corona è stato ospite di Peppe Iodice durante il programma Peppy Night. In quell’occasione ha raccontato che la vicenda coinvolgerebbe personaggi molto famosi e intrecci sorprendenti.

Secondo lui, se venisse pubblicata, la reazione del pubblico sarebbe incredula.

“Sono storie clamorose. La gente direbbe: Non ci posso credere, non è possibile una cosa del genere”.

La decisione di fermarsi: “Avrei rovinato una persona per sempre”

L’ex pupillo di Lele Mora ha spiegato di aver riflettuto a lungo su cosa fare con quel materiale. Per giorni è rimasto indeciso, combattuto tra l’enorme potenziale mediatico dello scoop e il legame personale con una delle protagoniste.

Alla fine ha deciso di mettere l’affetto prima della visibilità: “Ho lasciato stare perché una delle protagoniste di questa storia era una persona che è stata legatissima a me da sentimenti molto forti. Mi sono fermato perché altrimenti l’avrei rovinata per sempre. Sono serio, non sto scherzando”.

L’unica autocensura di Fabrizio Corona

Corona ha ammesso che questa è stata l’unica vera autocensura che si è imposto nel suo lavoro recente. Non ha fatto nomi, ma ha lasciato intendere che si tratterebbe di una delle pochissime persone per cui prova ancora un forte affetto. “Questa è stata l’unica censura che mi sono fatto. Come vedi ho un cuore, ma solo per due o tre persone”.

Chi è la misteriosa protagonista dello scoop?

Per ora l’identità della persona coinvolta resta un mistero assoluto. Le parole di Fabrizio Corona però hanno già acceso la curiosità del pubblico e del mondo del gossip.

Se davvero esiste uno scoop capace di scatenare milioni di visualizzazioni e un terremoto mediatico, la domanda è una sola: rimarrà per sempre nel cassetto oppure prima o poi verrà pubblicato?