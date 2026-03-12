Uno dei protagonisti più amati della storia di Uomini e Donne è senza dubbio Giordano Mazzocchi, noto per essere stato il vulcanico corteggiatore e scelta di Nilufar Addati. Durante il suo percorso nel programma, Giordano si è fatto apprezzare dal pubblico per la sua spontaneità e per il grande interesse dimostrato verso la tronista, che alla fine lo ha scelto preferendolo al rivale Nicolò Ferrari.

Temptation Island e la fine della storia con Nilufar Addati

Dopo la scelta, Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati hanno messo alla prova il loro sentimento partecipando a Temptation Island, superando insieme la sfida. Nonostante ciò, la loro storia si è conclusa qualche mese dopo e non ci sono stati ritorni di fiamma, nonostante i fan continuino a sperare in una reunion.

Nuove relazioni e la storia con Martina Ziino

Negli ultimi mesi, Giordano aveva annunciato sui social di aver ritrovato l'amore con Martina Ziino, relazione però naufragata dopo poco tempo. La fine di questa storia aveva riacceso le speranze dei fan, ma secondo le ultime indiscrezioni, il cuore di Giordano Mazzocchi sembra aver trovato di nuovo l'amore.

La nuova fiamma di Giordano Mazzocchi: Sofia Messina

A svelare i dettagli della nuova relazione ci ha pensato Deianira Marzano, che ha postato sul suo profilo Instagram una segnalazione riguardante Giordano. L’ex corteggiatore si sarebbe avvicinato a una ragazza di Ladispoli, conosciuta in discoteca. Il suo nome è Sofia Messina.

La foto pubblicata da Deianira Marzano mostra Giordano Mazzocchi in discoteca insieme a Sofia Messina, confermando i rumors su questa nuova frequentazione. La giovane, che non fa parte del mondo dello spettacolo, ha un profilo social con meno di 5mila followers e condivide principalmente momenti della quotidianità, vacanze e momenti importanti della sua vita privata.