Chi ha seguito la settima edizione del Grande Fratello Vip sa bene che Oriana Marzoli non ha mai avuto peli sulla lingua. Durante la sua esperienza nel reality, all’epoca condotto da Alfonso Signorini, l’influencer spagnola con origini italo-venezuelane si era resa protagonista di numerosi battibecchi con alcuni ex coinquilini, tra cui Antonella Fiordelisi (oggi sua grande amica) e Nikita Pelizon.

La Marzoli protagonista di un acceso confronto con la produzione

Attualmente impegnata nel reality La Casa de Los Famosos, la “reina” ha attirato l’attenzione del pubblico per un acceso scontro con la produzione del programma. Durante la serata dedicata alle nomination, Oriana Marzoli ha deciso di prendere la parola per rivolgersi direttamente a “La Jefa”, la voce che rappresenta la produzione all’interno della Casa.

Critiche alle dinamiche del reality

Nel suo intervento, Oriana Marzoli ha messo in discussione alcune dinamiche del reality, soffermandosi in particolare sulla serata cinema, sospesa dopo una serie di discussioni e tensioni tra i concorrenti. Secondo l'ex vippona, alcune scelte della produzione avrebbero contribuito ad alimentare il clima di ostilità tra gli inquilini.

Le sue parole hanno spiazzato tutti, compresa la produzione, e hanno sottolineato come la situazione nella Casa stia diventando sempre più tesa.

Nomination annullata: cosa è successo

A quel punto, “La Jefa” è intervenuta, interrompendo Oriana Marzoli e ricordandole che durante le nomination avrebbe dovuto limitarsi a indicare solo i nomi dei concorrenti da votare. Per questa ragione, la sua nomination è stata annullata, creando ulteriore dibattito tra fan e telespettatori.