Raul Dumitras è pronto a varcare la porta rossa e vivere una nuova esperienza all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. L’ex protagonista di Temptation Island si era fatto conoscere dal grande pubblico nel villaggio delle tentazioni, dove aveva messo alla prova la sua relazione con Martina De Ioannon.

La storia tra i due non si concluse nel migliore dei modi: al momento del falò finale, la coppia decise di separarsi definitivamente. Dopo la rottura, Raul Dumitras non ha risparmiato frecciate social nei confronti dell’ex fidanzata, mentre Martina ha intrapreso il suo percorso televisivo a Uomini e Donne.

Vita privata e carriera di Raul Dumitras

Dopo la storia con Martina De Ioannon, Raul Dumitras avrebbe avuto altri flirt, tra cui con Cristina Ferrara, ex fidanzata di Gianmarco Steri e attuale compagna di Aka7even, ma nulla è stato mai confermato ufficialmente.

Negli ultimi anni, Raul Dumitras ha deciso di concentrare le proprie energie sul lavoro da dj, affermandosi nel panorama musicale e dimostrando grande passione e determinazione nel suo mestiere.

Il Grande Fratello Vip: una nuova sfida

Oggi per Raul Dumitras si apre una nuova opportunità professionale: il Grande Fratello Vip. L’ex di Temptation Island sarà uno dei concorrenti che entreranno nella Casa già da oggi, insieme ad altri tre inquilini. Il resto del cast farà il suo ingresso ufficiale durante la prima puntata, in onda martedì 17 marzo.

Le parole di Raul sui social prima di entrare nella Casa

Poco prima di entrare nella Casa, Raul Dumitras ha risposto ad alcuni commenti dei fan sui social.

A chi gli ha scritto “come si è montato la testa”, ha risposto: "Questa è una cosa che ho letto e sentito spesso e secondo me non è vera. Semplicemente quando uno si diverte sembra che si sia montato o che mostri troppo quello che fa, ma io non credo sia così. Avremo modo di dimostrarlo".

A un commento che lo definiva “uno che non si prende troppo sul serio”, ha risposto: "Grazie sì, è vero… devo dire che sono uno che scherza molto. Sono molto scherzoso e divertente, ma quando c’è da essere seri, sono anche super serio".

Infine, a chi ha scritto: “Comunque voi l’avete reso così importante, non è questo granché, anzi…”, Raul ha replicato: "Io ti dico che c’hai ragione, non c’è da fare tutto sto casino, non sono così importante. Però rimango sempre umilissimo e super carino con tutti".

Il messaggio di Raul ai fan

Sui social, Raul Dumitras ha voluto condividere anche un messaggio motivazionale con i suoi follower: "Fin da bambino, con questa faccia da furbetto sono sempre stato testardo, determinato. Ho sempre saputo che i miei sogni non sarebbero rimasti solo dei sogni e ad oggi posso dire che alcuni li vivo ed altri li inseguo correndo forte! Si è presentata per me una nuova esperienza, sono felice e mi sento fortunato, la vivrò come vivo tutto sempre: con grande entusiasmo e determinazione. Per un po’ non ci sarò con voi ma voi sarete con me (persino H24 se vorrete), avrò quindi bisogno di voi, del vostro supporto! Tornerò, in questo caso spero più tardi possibile a farvi fare festa, nel frattempo la farò fare ai miei coinquilini. CI SONO FIN TROPPI LATI DI RAUL CHE NON SI SONO VISTI, FIN TROPPE PERSONE NON HANNO AVUTO MODO DI VEDERE… ED IO NON VEDO L’ORA DI MOSTRARLI".