Le voci di crisi tra l’ex tronista di Uomini e Donne, Flavio Ubriti, e la sua scelta, Nicole Belloni, continuano a crescere giorno dopo giorno. I fan della coppia, infatti, segnalano segnali sempre più evidenti di distanza tra i due, mentre sui social impazza il dubbio: si sono lasciati?

Distanza prolungata e pochi avvistamenti insieme

Negli ultimi giorni, Flavio Ubriti e Nicole Belloni non sono stati più visti insieme in occasioni pubbliche, fatta eccezione per un evento durante il Festival di Sanremo 2026. Tuttavia, quella partecipazione era legata a impegni lavorativi e non ha fornito alcuna indicazione certa sul reale stato della loro relazione.

Questa assenza di apparizioni condivise ha alimentato i sospetti dei follower, che hanno notato una distanza sempre maggiore tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne.

Silenzio social e risposte ambigue

Nei mesi successivi alla scelta, Nicole Belloni era solita rispondere alle domande dei fan riguardo alla relazione con Flavio Ubriti e al loro futuro insieme. Ora, però, sembra esserci un cambiamento netto:

Nicole ha smesso di menzionare Flavio nei propri post.

nei propri post. I commenti sotto i post di entrambi sono invasi da follower che chiedono se sia finita.

che chiedono se sia finita. In risposta a un fan che sosteneva che lei e Flavio “non siano mai stati insieme”, Nicole ha replicato chiarendo che lo sono stati, e anche felicemente .

. Alla domanda diretta “adesso sei single?”, la Belloni ha preferito una risposta evasiva .

. Ha inoltre messo like a un commento in cui si dice “seguimi, non interrogarmi”, sottolineando un atteggiamento di difesa personale sui social.

Nessuna smentita ufficiale: cresce il dubbio

Ciò che più fa discutere i fan è l’assenza di una smentita chiara e netta da parte di Flavio Ubriti o Nicole Belloni. Il mancato comunicato ufficiale sulla loro possibile rottura ha alimentato rumors e speculazioni sul web, con sempre più follower che si chiedono: “Quando arriverà l’annuncio ufficiale di rottura?”. Argomenti uomini e donne

Questo silenzio comunicativo ha reso il caso uno dei più discussi nelle ultime ore sui social, con hashtag e trend topic legati ai nomi della coppia.

Cosa aspettarsi nei prossimi giorni

Con la pressione dei fan in costante aumento, gli occhi restano puntati sui profili social di Flavio Ubriti e Nicole Belloni, dove ogni nuova storia o post potrebbe essere interpretato come un indizio sulla verità della loro situazione sentimentale.

Resta da vedere se uno dei due deciderà di rompere il silenzio con un comunicato ufficiale o se preferirà mantenere un profilo riservato, lasciando che i fan continuino a speculare.