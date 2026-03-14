Dopo aver partecipato alle sfilate più importanti della Milano Fashion Week e della Parigi Fashion Week, Chiara Ferragni sorprende ancora una volta il pubblico con una nuova storia d’amore.

Incontro con Jose Hernandez a Milano

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, l’imprenditrice cremonese è stata fotografata insieme a Jose Hernandez, un manager di origini colombiane che lavora per una multinazionale. Le foto pubblicate online dal magazine diretto da Massimo Borgnis mostrano la coppia mentre passeggia in un parco di Milano con il cane di Chiara Ferragni, Paloma.

La famiglia di Ferragni accoglie Jose Hernandez

Il settimanale rivela anche un momento speciale: l’incontro di Jose Hernandez con la mamma di Chiara Ferragni, la scrittrice Marina Di Guardo. Inoltre, è prevista la pubblicazione di una foto che immortala il bacio tra i due, confermando ufficialmente la relazione.

Vacanze in Colombia e l’inizio della storia

Secondo Chi, la coppia avrebbe trascorso insieme le vacanze di Natale in Colombia, a Cartagena, con Chiara Ferragni, sua sorella Valentina Ferragni e un gruppo di amici. L’incontro con Jose Hernandez sarebbe avvenuto proprio durante questo viaggio, segnando l’inizio della loro storia d’amore. Argomenti chiara ferragni

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Presentazioni in famiglia

Stando a quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia, ci sono già state le presentazioni ufficiali in famiglia. Chiara avrebbe infatti presentato il nuovo compagno al clan Ferragni in occasione del compleanno di Francesca, sua sorella.

La vita sentimentale di Chiara Ferragni

Dopo la fine del matrimonio con Fedez, Chiara Ferragni era stata legata a Giovanni Tronchetti Provera, ma la loro storia si sarebbe conclusa alla fine del 2025. Ora, la nota imprenditrice sembra pronta a voltare pagina accanto a Jose Hernandez, tra Milano e viaggi all’estero.