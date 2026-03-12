Da quando Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato la loro separazione, i loro figli, Leone e Vittoria, non compaiono più a volto scoperto sui social.
La coppia, nota come i “Ferragnez”, aveva costruito gran parte della propria narrazione social anche attorno ai loro bambini, molto amati e seguiti dai follower. Tuttavia, dopo la rottura, pare siano stati stabiliti accordi specifici secondo i quali nessuno dei due genitori può sfruttare o mostrare il volto dei figli sui social network.
Il ritorno dei bambini sui social: il video virale su TikTok
Ieri sera, però, Chiara Ferragni, fresca di un nuovo amore, ha pubblicato sul suo profilo TikTok una breve clip in cui Leone e Vittoria la intervistano in modo simpatico.
Il video ha ottenuto in poche ore oltre 200 mila like ed è diventato immediatamente virale anche sugli altri social, dove i fan hanno condiviso e commentato con entusiasmo.
Reazioni dei fan: tra nostalgia e prudenza
Tra i commenti più apprezzati sotto il video:
- “Oddio ma come è cambiata la voce di Leone, sembra grandissimo!”
- “Trovate un accordo, voglio vedere i miei nipoti”
- “Nipotini miei come siete fatti grandi, mi mancate”
- “Ti prego trovate un accordo, fatemeli vedere”
Allo stesso tempo, non mancano voci che sottolineano la prudenza dei genitori:
- “I minori sui social non si fanno vedere, hanno fatto benissimo e dovevano farlo prima.”