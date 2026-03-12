Dopo la separazione da Fedez, Chiara Ferragni mantiene il riserbo sulla presenza dei figli Leone e Vittoria sui social. Per anni, i bambini sono stati parte integrante della narrazione dei “Ferragnez”, conquistando i follower con la loro simpatia e spontaneità. Tuttavia, accordi specifici tra i genitori hanno imposto che i loro volti non vengano più mostrati online.

Ieri sera, però, Chiara Ferragni ha condiviso un momento speciale su TikTok: un video in cui Leone e Vittoria la intervistano in modo divertente e spontaneo. Il contenuto è diventato immediatamente virale, raggiungendo oltre 200 mila like e scatenando una valanga di commenti tra nostalgia, curiosità e prudenza sulla tutela dei minori