Cresce l’entusiasmo per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, pronta a partire domani, martedì 17 marzo, in prima serata su Canale 5. Alla conduzione torna Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

GF Vip 8, Lucia Ilardo: “Entrerò in punta di piedi ma con entusiasmo”

Tra i concorrenti annunciati per l’ottava edizione spicca il nome di Lucia Ilardo, nota al grande pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island. L’ex protagonista del reality delle tentazioni si prepara ora a entrare nella Casa più spiata d’Italia e, nelle ultime ore prima dell’inizio del programma, ha condiviso un emozionante messaggio sui social con i suoi follower.

Il messaggio di Lucia Ilardo ai fan

Nel post, Lucia Ilardo ha raccontato l’emozione e l’incredulità per questa nuova esperienza televisiva: “Ciao ragazzi… se sto sognando, non svegliatemi. E lo dico davvero. Vi scrivo queste parole mentre mi rigiro nel letto: mancano poche ore al mio ingresso e io ancora non riesco a crederci. Ma davvero sta succedendo? E soprattutto… sta succedendo proprio a me? [...] Mamma dice che è fiera di me. Che è orgogliosa. Che anche lei non riesce a dormire al pensiero di vedermi di nuovo in TV. E io nemmeno riesco a dormire”.

Lucia ha inoltre spiegato la sua gratitudine per l’opportunità ricevuta: “Quindi l’unica cosa che riesco a pensare è: GRAZIE. Grazie a chiunque mi abbia scelta. Grazie per questa opportunità. Tra tanti nomi importanti io mi sento così piccola e un po’ vulnerabile… e quindi penso solo: ok… allora forse la vita voleva proprio questo per me”. Argomenti lucia ilardo

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Un nuovo capitolo televisivo per Lucia Ilardo

Lucia Ilardo è stata una delle protagoniste più discusse dell’ultima edizione di Temptation Island, attirando l’attenzione del pubblico tra polemiche e momenti intensi. Di recente, Lucia è finita al centro del gossip per via di un presunto flirt con Lorenzo Spolverato, da lei stessa smentito. Ora, con il Grande Fratello Vip, ha l’occasione di mostrarsi sotto una luce diversa e di raccontarsi senza filtri.

La partecipazione al reality rappresenta per lei un’opportunità importante per far conoscere al pubblico aspetti della sua personalità rimasti finora in secondo piano. Con l’inizio del programma ormai alle porte, resta da vedere come Lucia Ilardo affronterà la convivenza con gli altri concorrenti e quali dinamiche nasceranno nella Casa.