Manca pochissimo all’inizio del GF Vip 8 e tra i concorrenti più attesi c’è Alessandra Mussolini, pronta a varcare la famosa porta rossa. Alla vigilia del suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, la politica e volto televisivo ha sorpreso tutti durante una puntata di Forum, svelando un dettaglio curioso sulla sua valigia: un urinatoio portatile. La scelta, motivata con ironia, nasce dalla necessità di affrontare la convivenza con un solo bagno per molti concorrenti. Tra sorrisi e commenti in studio, Mussolini ha mostrato ancora una volta il suo carattere pragmatico e deciso, pronto a sorprendere e a far discutere dentro la Casa del reality condotto da Ilary Blasi