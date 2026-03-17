Il lungo toto‑nomi che ha tenuto banco tra i fan di Maria De Filippi si conclude finalmente con l’annuncio ufficiale della giuria del Serale di Amici 25. Dopo settimane di indiscrezioni e ipotesi – tra possibili ritorni di Emma, Elisa o Irama – l’assetto definitivo prende forma con un mix di conferme, debutti e colpi di scena.
Giuria a quattro: i nomi confermati
Secondo quanto appreso da Adnkronos, sulle poltrone rosse ci saranno:
- Alessandro Cattelan – al suo debito assoluto nel talent show firmato Canale 5, portando energia e modernità;
- Gigi D’Alessio – il cantautore napoletano porta la sua esperienza e carisma;
- Elena D’Amario – confermata grazie al suo rigore tecnico e alla profonda conoscenza della danza;
- Cristiano Malgioglio – icona di stile e volto amatissimo dal pubblico.
Gli indizi social che hanno svelato la giuria
La conferma definitiva è arrivata decriptando gli indizi rilasciati dai profili social ufficiali del programma:
Le recenti icone e simboli pubblicati non lasciavano più spazio ai dubbi:
Argomenti
- La borsetta rossa riconducibile all’estetica inconfondibile di Cristiano Malgioglio;
- L’uncinetto, strumento usato per stemperare lo stress nel backstage, rimanda direttamente a Elena D’Amario;
- La passione per i cavalli tradisce l’ingresso di Alessandro Cattelan;
- Il richiamo alle scarpe bicolore indossate da Gigi D’Alessio nel celebre concerto al Radio City Music Hall di New York nel 2011 suggella la sua presenza in giuria.
Quando va in onda il Serale
La nuova giuria è pronta a scendere in campo: la registrazione della prima puntata è fissata per questo giovedì, con la messa in onda prevista per sabato sera su Canale 5.
Con la rosa dei giurati finalmente svelata, terminano le speculazioni: ora la parola passa al palco e alle performance dei protagonisti di Amici 25.