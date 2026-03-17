Il lungo toto‑nomi tra i fan di Maria De Filippi si conclude: la giuria del Serale di Amici 25 è finalmente svelata. Tra conferme e debutti sorprendenti, a sedere sulle poltrone rosse ci saranno Alessandro Cattelan, al suo primo ingresso nel talent show, il cantautore napoletano Gigi D’Alessio, la ballerina e coreografa Elena D’Amario e l’iconico Cristiano Malgioglio