Colpo di scena nella vita privata di Antonino Spinalbese. L’hair stylist, noto anche per la sua relazione passata con Belen Rodriguez e per essere il padre della piccola Luna Marì, ha lasciato tutti di stucco con un post pubblicato sui social che ha immediatamente acceso il dibattito tra fan e curiosi.

“Ci siamo sposati ma non lo sa nessuno”: è questa la frase che accompagna una serie di scatti in bianco e nero in cui l’ex vippone appare in atteggiamenti intimi e complici con la fidanzata Ainhoa Foti Rodriguez, tatuatrice originaria di Genova. Una dichiarazione che, se presa alla lettera, confermerebbe un matrimonio celebrato lontano dai riflettori.

Le foto del presunto matrimonio all’Hotel Tivoli di Milano

Le immagini condivise sui social sembrano raccontare una giornata speciale: sguardi intensi, gesti affettuosi e un’atmosfera elegante. Gli scatti sono stati realizzati presso l’Hotel Tivoli di Milano e mostrano una coppia unita e serena.

Ma è davvero un matrimonio o solo uno shooting fotografico? È questa la domanda che divide il pubblico.

Fan entusiasti, ma non mancano gli scettici

Da una parte, moltissimi follower hanno subito riempito i commenti di auguri e congratulazioni, convinti che i due siano diventati marito e moglie in gran segreto.

Dall’altra, però, cresce il fronte degli scettici. Alcuni ipotizzano che si tratti semplicemente di un servizio fotografico, altri sottolineano l’assenza di dettagli concreti tipici di un matrimonio reale

Il dubbio è alimentato anche dalla nota riservatezza di Spinalbese, che raramente condivide aspetti della sua vita privata e non aveva mai parlato pubblicamente di un possibile matrimonio.

Una relazione lontana dai riflettori

La storia tra Antonino Spinalbese e Ainhoa Foti Rodriguez prosegue dal 2024, ma è sempre stata vissuta con grande discrezione. Un dettaglio curioso che non è sfuggito ai fan è il cognome della compagna, lo stesso della sua ex più celebre, Belen Rodriguez.

Con la showgirl argentina, Spinalbese ha avuto Luna Marì, mentre Belen è anche madre di Santiago, nato dal matrimonio con Stefano De Martino.

Matrimonio segreto o strategia social?

Al momento non ci sono conferme ufficiali oltre al post pubblicato dall’hair stylist. Il condizionale resta quindi d’obbligo.

Quello che è certo, però, è che le immagini raccontano qualcosa di autentico: una forte complicità, un legame solido e una relazione che appare serena e felice.