A partire da questo sabato, Rai e Mediaset si affronteranno nella consueta sfida degli Auditel con due grandi ritorni: da un lato Milly Carlucci riproporrà lo storico show Canzonissima, dall’altro Maria De Filippi tornerà con il Serale di Amici.

Il ritorno di Canzonissima: un nuovo racconto

Intervistata da Tv Sorrisi, Milly Carlucci ha spiegato che la scelta di riproporre Canzonissima, nato nel 1958, nasce dalla volontà di rinnovare il format: “Questa versione ha una profonda differenza con quella storica, perché allora Canzonissima era una gara di cantanti, mentre noi la competizione l’abbiamo tolta di mezzo: a quello ci pensa già il Festival di Sanremo, che oggi è in perfetta salute. La nostra è una scelta di canzoni”.

Il regolamento, infatti, sarà completamente diverso: non sono previste eliminazioni. Ogni settimana verrà decretata la canzone vincitrice e, nella puntata finale, ci sarà la premiazione definitiva della Canzonissima 2026.

Come funzionerà la gara

La gara sarà strutturata in maniera innovativa:

I cantanti non saranno presenti in tutte le sei puntate.

Non ci saranno eliminazioni.

Ogni artista si esibirà con una canzone della musica italiana, propria o di un altro artista, scelta in base al tema della serata.

In ogni puntata verrà scelta la Canzonissima della serata , che accederà alla finale.

, che accederà alla finale. Nell’ultima puntata verranno riproposte le sei canzoni vincenti e tra queste sarà scelta la Canzonissima 2026.

Ospiti e atmosfera della trasmissione

Milly Carlucci ha precisato che non ci saranno co-conduttori, ma ogni puntata avrà un ospite speciale: “Ci saranno ospiti in ogni puntata perché, come era nella tradizione di Canzonissima, la passerella delle canzoni verrà interpellata da personaggi che arriveranno e porteranno citazioni, sketch, sigle di allora per spolverare cose che sono nella nostra memoria”. Argomenti milly carlucci

Il cast di Canzonissima 2026

Il cast sarà composto da artisti di grande calibro:

Arisa, Elettra Lamborghini, Elio e le Storie Tese, Enrico Ruggeri, Fabrizio Moro, Fausto Leali, Irene Grandi, Jalisse, Leo Gassmann, Malika Ayane, Michele Bravi, Paolo Jannacci, Riccardo Cocciante e Vittorio Grigolo.

Milly Carlucci ha chiarito: “A Canzonissima non ci sono concorrenti. Il nostro cast artistico è un gruppo di amici, di straordinari interpreti che ci porta in dono delle canzoni. Le canzoni sono quelle su cui noi eserciteremo la nostra scelta”.

Il pubblico, gli artisti e gli amici presenti decideranno insieme quale canzone entrerà nella capsula del tempo, da consegnare alle future generazioni.