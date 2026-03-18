L’ultima puntata di Domenica In si è chiusa nel peggiore dei modi: Teo Mammucari ha fatto arrabbiare Mara Venier con una gag ritenuta fuori luogo. La tensione, secondo fonti vicine al programma, sarebbe continuata anche dietro le quinte, con uno sfogo della conduttrice e commenti taglienti verso Peppe Iodice da parte di Mammucari.

Scontro dietro le quinte

Secondo Fanpage e Dagospia, nelle ore successive alla puntata, un autore del programma avrebbe discusso animatamente con Mammucari: “C’è stato un duro scontro nel camerino. Le nostre fonti rivelano di urla dal camerino di Mammucari”.

Nonostante le tensioni, dalla prossima puntata di Domenica In, la presenza di Teo Mammucari sembra confermata, ma i contatti con Mara Venier saranno ridotti al minimo: “La prossima settimana vorrebbe che le interazioni tra lei e Mammucari in puntata siano ridotte al minimo. L’ultimatum ‘o lui o me’ pronunciato nei corridoi degli studi Frizzi rimane però, nei fatti, irrealizzabile. Ci sono vincoli contrattuali che rendono impossibile una soluzione così netta nel breve periodo. Quello che sembra certo è che il formato della convivenza in studio, così come quella fuori dallo studio, è destinato a cambiare”.

La lunga amicizia tra Venier e Mammucari

Probabilmente si tratta di una crisi passeggera, vista la lunga amicizia che lega Teo Mammucari e Mara Venier. I due si conoscono da molti anni, e proprio Venier aveva voluto il comico al suo fianco per la nuova edizione corale della storica trasmissione di Rai Uno.

Il ritorno di Peppe Iodice

Durante l’ultima puntata, Mammucari non si è limitato allo sketch finale, ma ha preso in giro anche uno degli ospiti, Peppe Iodice, riguardo al suo nuovo film. Intervistato da La Repubblica, Iodice ha definito “surreale” quanto accaduto: “Quello che è successo è stato surreale. Siamo rimasti tutti basiti. Perché l’ha fatto? Non lo so, e devo dire non mi interessa. Fra l’altro c’erano altre cose che alla fine non sono andate in onda, come la clip del film e il video di Mara Venier venuta a festeggiare il quarto scudetto del Napoli al Peppy Night”.

Alcuni amici di Iodice hanno suggerito che la polemica con Mammucari potrebbe dare visibilità al film, ma lui resta cauto: “C’è chi mi dice: ‘Forse meglio così, ora tutti parlano del film’. Ma devo dire che come Sal Da Vinci dopo la vittoria al Festival di Sanremo, chiedo di non alimentare le polemiche. Se queste ultime devono gettare ombra sul film, non parliamone proprio. Se poi devono gettare luce, allora… Ma in ogni caso eviterei. Vorrei parlare del mio lavoro”.