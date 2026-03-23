Reduce dal successo al Festival di Sanremo 2026, dove in coppia con LDA ha conquistato pubblico e critica con il brano “Poesie clandestine”, Aka 7even rompe il silenzio sulla sua vita privata e parla per la prima volta della relazione con Cristina Ferrara.

Aka 7even racconta l’amore con Cristina Ferrara

Ospite del Comodissimo podcast, l’ex concorrente di Amici non si è limitato a commentare la sua esperienza a Sanremo, ma ha condiviso anche dettagli inediti sulla sua quotidianità con LDA, tra musica e convivenza.

La vera sorpresa, però, è arrivata quando il cantante si è lasciato andare a una confessione sincera sulla sua fidanzata: “Ho trovato una persona fantastica al mio fianco… Cristina mi ha cambiato il modo di vedere l’amore. Con lei sono me stesso, ed è la cosa più importante”.

Dal passato turbolento alla nuova serenità

Durante la sua esperienza ad Amici 20, Aka 7even aveva fatto discutere per la relazione intensa e complicata con Martina Miliddi, oggi presente nel programma Affari Tuoi. Argomenti uomini e donne

Anche Cristina Ferrara arrivava da una storia recente: quella con Gianmarco Steri, conosciuto a Uomini e Donne, che dopo la rottura è tornato insieme a Martina De Ioannon.

Una serie di intrecci che rendevano questa nuova coppia del tutto inaspettata.

La storia resa ufficiale sui social

Dopo settimane di indiscrezioni, Aka 7even e Cristina Ferrara hanno ufficializzato la loro relazione a fine gennaio, pubblicando il primo selfie insieme sui social. Da quel momento, pur mantenendo un profilo discreto, i due non nascondono più il loro legame.