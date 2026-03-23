Dopo una serata all'insegna del divertimento grazie alla prima puntata del “Late Show”, nella Casa del Grande Fratello Vip i concorrenti Barbara Perzia, Giovanni Calvario, Ibiza Altea, Francesca Manzini e Lucia Ilardo si ritrovano in cucina. Tra una chiacchiera e l’altra, nasce un momento ricco di emozioni e confidenze.

Blu Barbara Perzia e il tatuaggio dedicato al padre

La prima a commuoversi è Barbara, che parla del tatuaggio dedicato al padre. Emozionata, racconta come ogni volta che vede il tatuaggio si sente protetta: “Mi fa pensare a un momento bellissimo con il mio papà… È una canzone che mi cantava da bambina per farmi addormentare. È uno dei miei tatuaggi preferiti”.

Con gli occhi lucidi aggiunge: “Ogni volta che sento quella canzone torno bambina, anche se mio padre non è qui con me”.

Chi è Barbara Prezia

Barbara Prezia è una modella, musicista, influencer e personaggio televisivo di origini albanesi e italiane, nota in Italia per la sua partecipazione a programmi televisivi e per la carriera nel mondo della moda.

Biografia e origini

Barbara è nata a Durazzo, in Albania, e da bambina si è trasferita a Ravenna, in Italia, dove è cresciuta. Fin da giovane ha mostrato interesse per le arti e la musica, studiando canto e chitarra.

Carriera nella moda Argomenti grande fratello

Barbara ha iniziato partecipando a concorsi di bellezza e ha vinto il titolo di Miss Eva 3000. Successivamente si è trasferita a Milano, collaborando con agenzie di moda e brand nazionali e internazionali. La sua immagine è conosciuta anche nel mondo degli shooting fotografici e delle sfilate.

Musica e attività artistica

Oltre alla moda, Barbara coltiva la passione per la musica come cantautrice e chitarrista. Gestisce progetti musicali personali e condivide la sua arte sui social, mostrando il lato creativo e intimo della sua personalità artistica.

Televisione e notorietà

La notorietà nazionale è cresciuta grazie alla partecipazione a Pechino Express, il reality show di viaggio, dove ha formato la coppia “Le Mediterranee” con Carolina Stramare. Durante il programma si è distinta per determinazione, energia e affiatamento con la compagna di squadra.