La scorsa settimana Francesca Cipriani, ospite di Monica Setta a Storie al Bivio, aveva parlato della crisi con il marito Alessandro Rossi, rivelando di aver fatto le valigie e di essere andata via di casa. Ieri, la showgirl è tornata nel programma di Rai Due spiegando di aver riavvicinato il marito, pur sottolineando che rimangono alcune questioni da chiarire.

Il drammatico passato con un ex violento

Durante l’intervista, Francesca Cipriani ha ricordato la drammatica fine della sua precedente relazione: il suo ex aveva tentato di toglierle la vita strangolandola. La showgirl ha raccontato: “Ha provato a togliermi la vita. Ancora non riesco a superare la cosa, ho gli incubi la notte. Sono segnata a vita. Era un uomo violento, un giorno stava per finirmi. Ha provato a strangolarmi. Mi ha messo le mani alla gola, ha stretto e non vedevo più nulla, vedevo solo nero e se non fosse stato per il cagnolino che si è messo ad abbaiare e a ringhiare, non sarei qui. Il cane l’ha distratto, io sono fuggita, ho aperto la porta che lui aveva chiuso a chiave, mi sono riversata per strada e la gente mi ha subito soccorsa. Sono finita in ospedale con venti giorni di prognosi”.

La madre di Francesca Cipriani colpita dall’infarto

Il dramma ha avuto conseguenze anche sulla famiglia di Francesca Cipriani. La madre della showgirl ha infatti avuto un infarto a causa dello stress provocato dall’accaduto: “Mia madre mi aveva detto di non andare a quell’ultimo appuntamento per parlare della rottura. Io non l’ho ascoltata e le chiedo ancora scusa. Mia madre dopo questa vicenda ha avuto anche un infarto, tutto per lo stress di questa cosa. Quando lei ha saputo che ero andata all’ultimo appuntamento, per chiarire, non è stata bene. Io sono andata e lui ha provato a togliermi la vita. Io avevo scoperto sul suo telefono delle chat pesantissime con più donne, c’era di tutto su quel telefono. Ho scoperto queste cose casualmente e da lì è scoppiato tutto. Lui aveva capito, che io avevo capito, ha compreso che mi avrebbe persa per sempre e così ha preferito l’idea di mettere fine alla mia esistenza. Per me e per la mia famiglia è stato un dolore enorme. Ho sfiorato davvero la morte”.

Ricatti e persecuzioni: il passato oscuro della showgirl

Francesca Cipriani aveva già raccontato della relazione violenta nel 2019 a Pomeriggio 5, parlando di ricatti e persecuzioni: “Mi ricattava, Barbara. Oppure lo lasciavo e me lo ritrovavo negli aeroporti, sotto casa, si nascondeva, mi perseguitava. Ho avuto un ricatto molto forte, aveva in pugno la situazione. Aveva in mano delle cose, poteva rovinarmi. Mi aveva detto che aveva dei video nostri intimi. Mi diceva ‘Ti rovino così non andrai più in televisione, non ti chiamerà più nessuno’. Poi chiedeva scusa, piangeva, strisciava”.