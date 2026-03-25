Momenti di forte tensione negli studi di Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi. Come trapelato nei giorni scorsi, durante una delle ultime registrazioni, Ciro Solimeno e Matteo Stratoti sarebbero stati protagonisti di una vera e propria rissa.

Dietro le quinte: il confronto fisico

Secondo quanto riportato da Lollo Magazine, il tronista campano e uno dei corteggiatori di Sara Gaudenzi sarebbero arrivati addirittura alle mani. Sul posto, alcune persone sono intervenute per separarli prima che la situazione degenerasse ulteriormente.

Malore per Sara Gaudenzi

La tensione non ha risparmiato la tronista: Sara Gaudenzi si sarebbe sentita male a causa delle forti emozioni e dello stress in studio. Alcune persone presenti nel parterre sono accorse per soccorrerla. Argomenti uomini e donne

La lite non andrà in onda

La produzione di Canale 5 ha deciso di non trasmettere né il malore di Sara Gaudenzi, né le parti più concitate dello scontro tra Ciro Solimeno e Matteo Stratoti. Secondo le fonti, sono stati eliminati anche gli insulti gravissimi pronunciati dai due e i momenti in cui sembrava potesse scattare il contatto fisico in centro studio.