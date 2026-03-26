GF Vip, Pietro Dalle Piane attacca Antonella Elia: "Ha arredato casa con le nostre collaborazioni"

Dopo la sua partecipazione ospitata al Grande Fratello Vip, Pietro Dalle Piane è tornato sui social per chiarire la sua posizione in merito al confronto avuto con l’ex compagna Antonella Elia.

Il motivo della partecipazione: “Sono andato per il diritto di replica”

Pietro Dalle Piane ha voluto subito precisare che la sua presenza nel reality non aveva alcun intento romantico: “Io sono andato al Grande Fratello non per chiedere ad Antonella di tornare insieme, ma perché nella puntata precedente si era parlato di me usando termini poco carini come mezzo uomo, omuncolo e narcisista patologico”.

L’attore ha sottolineato di aver semplicemente esercitato il suo diritto di replica, dopo essere stato più volte tirato in causa durante il programma.

Accuse di visibilità: “Non capisco perché passi così”

Uno dei punti che più hanno infastidito Dalle Piane riguarda l’immagine di uomo in cerca di notorietà: “È sembrato come se io volessi apparire. Ma la nostra relazione è pubblica. Se lei mi tira in ballo e io rispondo, perché dovrei essere io quello che cerca visibilità?”. Argomenti grande fratello

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Secondo lui, senza queste continue citazioni, avrebbe preferito vivere lontano dai riflettori, lasciandosi definitivamente alle spalle la relazione.

La delusione più grande: “Ha rinnegato la nostra storia”

Il momento più doloroso per Pietro Dalle Piane è stato sentire Antonella Elia ridimensionare il loro rapporto: “Antonella ha detto che è stato un semplice innamoramento. Un innamoramento? Per sei anni?”.

Collaborazioni e vita pubblica: “Scelte condivise, non strategie”

Un altro chiarimento importante riguarda l’esposizione mediatica della coppia. Dalle Piane ha respinto l’idea che si trattasse di una strategia personale: “Abbiamo fatto diversi lavori insieme, in TV e non solo. La casa di Antonella è arredata grazie alle nostre collaborazioni di coppia, e non mi sembra che lei fosse contraria. Anzi, era contenta”.